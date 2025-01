Rompe el silencio director de Miss Universo Argentina tras retiro del título a Magali Benejam

El retiro del título de Miss Universo Argentina a Magali Benejam por parte de la Organización Miss Universo ha desatado una oleada de reacciones en las redes sociales, pues se dio a conocer que perdió la corona debido a sus recientes declaraciones donde cuestionaba los resultados del certamen que se realizó en el mes de noviembre de 2024 en México.

En medio de este mediático panorama, quien se ha pronunciado recientemente fue Keno Manzur, director de Miss Universo Argentina. El hombre enfatizó en que no está de acuerdo con lo que dijo Magali Benejam en medio de una entrevista.

¿Qué dijo Keno Manzur sobre Miss Universo Argentina?

A través de un video en redes sociales, el directivo expresó: “Bien que haya libertad de expresión, pero no lo dices tú… o sea, libertad de expresión… pero no cuando representas a la marca, no cuando tienes la banda de Miss Universo, no cuando todavía te tocan actividades oficiales”.

Las declaraciones las dio por medio de unas historias de Instagram. Keno Manzur comentó que “hoy yo estaba viendo un montón de cosas para llevar a Argentina y decía: ‘¿cómo lo voy a hacer?’, ¡qué vergüenza!, imagínate. Yo pensaba para mí mismo: ‘¿con qué cara miro yo a la directora de Dinamarca, a la de Ibiza que es súper amiga mía?’, ¿con qué cara?”.

Le contó a sus seguidores que “desde que salieron los comentarios de la Magalis, se me bajó una candidata súper buena que teníamos para el Miss Universo Argentina, espectacular, diría yo. Candidata, pero fija a la corona, pero se bajó, no quiere participar por los dichos de la Maga (Magali Benejam), corta, precisa y concisa”.

Rechazó el pronunciamiento que hizo Magali Benejam en el canal King Lucho: “Entonces, ¿de qué me sirve a mí que esté todo el mundo hablando de Argentina? De nada, a no ser de que estuvieran hablando cosas positivas, eso sí me agradaría mucho. Razón miss basada, las candidatas están representando a un país, ellas representan a toda la mujer argentina y la mujer argentina no es así. Yo tengo que ser agradecida con lo que logré y abrazarlo… ya sea un top 20, un top 30, un top 12, agradecida”.

Magali Benejam, Miss Universo Argentina, perdió su título - Foto: @magalibenejam

Keno Manzur apoya la decisión de Miss Universo

El director de Miss Universo Argentina respaldó la decisión de la organización: “Entonces, en ese sentido, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Yo lo lamento mucho, por mi parte pido disculpas por dejarlos sin candidata, pero se me escapó de las manos, yo no tenía ni idea de la entrevista, yo no tenía ni idea de lo que iba a decir. No estoy de acuerdo con nada de lo que se dijo en ese live, sea verdad o sea mentira, no estoy de acuerdo, no era el momento, no era el lugar, no era la forma, y si yo hubiera sido el dueño del Miss Universo también hubiera sacado a la candidata que se ponga a hablar así”.

Además, mencionó que las palabras de Miss Universo Argentina estaban cargadas de “rabia, ira, de una forma como pesada”.

¿Qué dijo Miss Universo Argentina sobre el concurso?

El problema surgió luego de que Magali Benejam habló sobre las candidatas de Miss Universo. Aunque mencionó con cuáles tuvo una muy buena relación, también abordó los “inconvenientes” que vivió con Miss Puerto Rico y otras concursantes.

"Hablé con ella un par de veces, pero los últimos días ella decidió dejarme de hablar, no sé por qué", aseguró Miss Argentina, hablando sobre Jennifer Colón, Miss Puerto Rico. "Yo supongo que ella estaba muy nerviosa y muy en la suya y me pasó que en los últimos dos días decirle ‘Hola, Jenny, ¿cómo estás?’ y que me mire y no me conteste", dijo.

De igual modo, comentó que le parecía que el vestido de noche de Miss Puerto Rico fue el peor del concurso de belleza: "Creo que fue una completa decisión de su organización, no creo que ella haya tenido voz ni voto acá porque lo que yo vi de su estilo durante la competición había sido muy lindo". Por otra parte, recalcó que muchas de sus compañeras no debieron pasar al top 30 ni 12.

Miss Universo retiró título a Miss Argentina Magali Benejam

A través de un comunicado, Miss Universo argumentó: “Luego de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios públicos realizados por Miss Magali Benejam, y en base a nuestros principios fundamentales, hemos decidido retirarle de inmediato el título de Miss Universo Argentina. Las palabras y acciones de nuestras representantes deben reflejar este tipo de principios una vez deciden participar en este concurso”.

