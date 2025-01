Estas fueron las declaraciones de Magali Benejam, Miss Argentina, que le quitaron su título

Magali Benejam, quien participó en el más reciente Miss Universo representando a Argentina, es tendencia a nivel mundial luego de que la organización del certamen de belleza decidiera retirarle su título. La Miss Argentina se enfrentó a esta dura sanción por unas polémicas declaraciones que hizo sobre sus compañeras del concurso.

Aunque Miss Universo se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre de 2024, dejando como ganadora a Victoria Kjaer, miss Dinamarca , recientemente la representante de Argentina concedió una entrevista a un missólogo de su país en la que habló sin filtro sobre lo que ella vivió en medio del certamen y dio detalles de su relación con otras participantes.

Cabe resaltar que Benejam, aunque quedó en el top 12 de Miss Universo 2024 , sigue siendo Miss Argentina por todo un año y siendo la representante de la belleza de su país ante el mundo, motivo por el que la organización del certamen no se tomó muy bien las palabras que dio la ahora ex reina de belleza.

¿Qué dijo Miss Argentina sobre el certamen de belleza?

Magali Benejam habló hace unas semanas en el espacio de King Lucho, un creador de contenido argentino especializado en reinados de belleza. En medio de la entrevista, el missólogo empezó a preguntarle a la argentina por su opinión sobre cada una de las participantes que pasó con ella al top 30 de Miss Universo.

Con mucha honestidad, Miss Argentina empezó a dar su opinión de cada una, señalando que estableció una gran amistad con algunas, con otras solo cruzó un saludo y hubo otras con las que ni siquiera habló. El problema llegó cuando empezó a dar declaraciones negativas sobre Miss Puerto Rico y otras.

"Hablé con ella un par de veces, pero los últimos días ella decidió dejarme de hablar, no sé por qué", aseguró Miss Argentina, hablando sobre Jennifer Colón, Miss Puerto Rico. "Yo supongo que ella estaba muy nerviosa y muy en la suya y me pasó que en los últimos dos días decirle ‘Hola, Jenny, ¿cómo estás?’ y que me mire y no me conteste".

También señaló que le parecía que el vestido de noche de Miss Puerto Rico fue el peor del certamen. "Creo que fue una completa decisión de su organización, no creo que ella haya tenido voz ni voto acá porque lo que yo vi de su estilo durante la competición había sido muy lindo", expresó.

Además de esas declaraciones sobre Miss Puerto Rico, Magali Benejam causó revuelo en esa entrevista por cuestionar los resultados de Miss Universo, señalando que muchas de sus compañeras no debieron pasar al top 30 o 12, también hablando sobre la supuesta "mala actitud" de Miss República Dominicana.

Miss Universo expulsa a Miss Argentina

Tras estas declaraciones de Benejam, en comunicado de prensa publicado en la página web oficial de la Organización Miss Universo se anunció que a la argentina se le quitó su título y se explicaron los motivos.

“Luego de una revisión exhaustiva de los recientes comentarios públicos realizados por Miss Magali Benejam, y en base a nuestros principios fundamentales, hemos decidido retirarle de inmediato el título de Miss Universo Argentina”, compartió la organización. “Las palabras y acciones de nuestras representantes deben reflejar este tipo de principios una vez deciden participar en este concurso”, afirmaron.

La noticia le llegó a Magali Benejam mientras disfrutaba de un viaje por Barcelona, España, según se pudo ver en sus redes sociales. La ex Miss Argentina no se ha pronunciado al respecto.