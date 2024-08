¿Se filtraron fotos de Andrea Valdiri sin ropa? Así reaccionó ella

Andrea Valdiri apareció en sus historias de Instagram luego de que en redes sociales se hicieran virales unas supuestas fotos de ella desnuda. La barranquillera aclaró la situación y reveló que pasó un incómodo momento con su familia por cuenta de esto.

>> Le pude interesar: ¿Jenny López se puso celosa de Andrea Valdiri y su cercanía con Jhonny Rivera? Esto dijo

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre supuestas fotos de ella desnuda?

La bailarina reveló que, al salir del gimnasio en horas de la mañana, se encontró con varios mensajes de una de sus hermanas, quien le alertaba que se estaban difundiendo unas fotos íntimas de ella.

"Cuando me pasa algo en redes, toda mi familia se pone a averiguar lo que está pasando. Mi hermana me escribe: 'Andrea, mira lo que colocaron de ti. Mi papá está preocupado'", reveló la influenciadora. Agregó que "es súper incómodo porque es raro que mi papá diga: ¿esa es Andrea?".

Publicidad

Entre risas, la barranquillera detalló que le preguntó a su hermana de dónde había sacado esas fotos. "Las montaron en una página y colocaron que son fotos tuyas desnuda", le dijo su familiar.

Andrea Valdiri entonces señaló que "soy yo, pero como que me quitaron la ropa y la vieja tiene un triángulo en la pepita y yo tengo láser, es decir, ese triangulito no me lo hago desde 1980".

Publicidad

Para dejar todo aún más claro y que el chisme no se hiciera más grande, Valdiri señaló que tomaron una foto de su perfil e hicieron un montaje. "Yo me río, pero es incómodo por mi papá. Pero padre, esa no soy yo, yo te aviso cuando salga en Playboy espectacular".

>> También puede leer: Felipe Saruma habría lanzado indirecta a Andrea Valdiri: "¿Para qué me estás buscando?"