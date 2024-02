Sebastián Yatra dice que no tiene relaciones largas porque le dan "ganas de ser infiel"

Sebastián Yatra es uno de los cantantes colombianos más queridos a nivel nacional e internacional. Aunque muchas de las canciones del artista tienen letras e historias románticas, hay detalles sobre su vida amorosa que son desconocidos y que él reveló recientemente.



El intérprete fue el primer hombre invitado al podcast de entrevistas de la española Vicky Martín Berrocal y allí habló sobre su vida amorosa.

A sus 29 años, el colombiano reconoció que ha sido muy enamoradizo, pero que ha sentido un gran amor dos veces en su vida: con su primera novia, Tini, y de la cantante Aitana Ocaña, con quien terminó recientemente.

Yatra reconoció que, hace algunos años, su prioridad a la hora de buscar una mujer era el físico, "pero ahora no me quedo ahí, siempre busco algo más en la persona para conectar". Sobre sus relaciones con las también cantantes señaló que "ha sido más amor, mutuo, donde me siento bien y ha sido muy bonito".

El colombiano indicó que con otras mujeres que han pasado por su vida ha sentido "la sensación de amor y de sufrimiento", por lo que ahora está seguro de que "de amor no me voy a morir".

Sebastián Yatra reveló que está abierto a vivir las experiencias románticas que el destino tenga para él: "En el amor y el desamor están a veces las grandes inspiraciones".

Por otro lado, Yatra también sostuvo que nunca le ha sido infiel a una mujer, pero que esto podría tener un motivo y es que ninguna de sus relaciones ha sido larga.

“Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que, si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo puedo aguantar porque me darían muchas ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien”, aseveró.

En ese sentido, Sebastián Yatra afirmó que puede estar más abierto a tener relaciones fuera de lo común: "En este momento de mi vida, con el tipo de vida que llevo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento una relación más abierta de lo que estamos acostumbrados".