¿Sebastián Yatra también se presentará en la final de la Copa América 2024?

La Copa América 2024 ha estado llena de talento colombiano no solo por el actuar que la selección ha tenido dentro de la cancha, sino también por la ráfaga de artistas que han participado de los eventos de la competencia. A pocas horas de la final, los ojos están puestos sobre Shakira y los otros posibles cantantes que participarían de este épico cierre.

En redes sociales crece la expectativa por lo que será el entretiempo de la final de la Copa América, el cual será encabezado por Shakira. Algunos videos tomados cerca del estadio develaron que Hips Don´t Lie, uno de los temas estrella de la artista, hará parte del repertorio de canciones que interpretará en este evento.

Sin embargo, muchos están a la expectativa de qué otros artistas estarán dentro del escenario, puesto que aKarol G y Feid ya se les vio dentro del recinto deportivo.

Además, por medio de sus historias de Instagram, Sebastián Yatra encendió los rumores de que él podría ser otro de los colombianos que se presentaría en la final.

"Me voy, me voy, con mi maleta me voy, al lugar donde está pasando la cosa más increíble del mundo", expresó el cantante.

¿Dónde se puede ver la final de la Copa América 2024?

La final de la Copa América 2024, que disputarán Colombia y Argentina, tendrá lugar este domingo, 14 de julio. Gol Caracol transmitirá este evento en vivo a través de las pantallas del Canal Caracol y www.golcaracol.com.

La fiesta del Gol se vivirá de mano de Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, quien estará acompañado de Carlos Alberto Morales, Rafael Dudamel y Juan Camilo Vargas.

El partido comenzará a las 7:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Hard Rock de Miami.