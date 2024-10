Shakira se desahoga sobre su nueva visión del amor: "Ya no es para mí"

Shakira ha sido noticia durante los últimos días por el lanzamiento de su canción 'Soltera' y los anuncios de conciertos a realizarse en Latinoamérica y Norteamérica con su Las mujeres ya no lloran world tour. En una nueva entrevista, la colombiana volvió a hablar del amor.

La cantante concedió una entrevista a la revista GQ para México y Latinoamérica en la que se refirió a frases de su nueva canción, como "al amor le cogí fobia". Expuso en su conversación que, en efecto, todavía le tiene reservas al amor.

¿Qué piensa Shakira del amor?

Han pasado más de dos años desde que un escueto comunicado confirmó al mundo que la relación entre Shakira y Gerard Piqué terminaba. Un álbum lleno de canciones vulnerables y una nueva vida en Miami le han dado fuerza a la colombiana para reconocer que todavía no está lista para volver a creer en el amor.

"El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro", aseguró en la entrevista.

La colombiana detalló que a través de la música, sus hijos, sus amigos y sus fans, ha logrado llevar a cabo un proceso de sanación del que sale mucho más empoderada que antes. Pero le tomará más tiempo reconstruir su confianza en los hombres.

Sin embargo, tiene el ejemplo de amor real en la casa de sus padres. "No puedo decir que soy una escéptica absoluta porque mis padres son la mayor demostración de que hay amor de pareja. Un amor eterno que pasa por encima de cualquier obstáculo o dificultad. Tienen 50 años juntos. Todavía los ves, ves a mi madre cómo mira a mi papá, como si fuera el último hombre del planeta. Y él a ella. Son como novios".

Shakira y sus padres: Nidia Ripoll y William Mebarak AFP

Viendo a William Mebarak y Nidia Ripoll, Shakira reconoce que el amor existe, pero aclara que "para un grupo selecto de gente. Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen la suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos".