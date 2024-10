Shakira se retracta y asegura que todavía le quedan más canciones contra Piqué

En marzo de este año, Shakira había expresado que estaba por lanzar la canción con la que terminaría con sus referencias hacia Gerard Piqué. La barranquillera aseguró que 'Última' , uno de los temas de su nuevo álbum, sería la composición que cerraría el ciclo, pero ahora dice que no es cierto.

En las últimas horas se publicó en la revista GQ para México y Latinoamérica una entrevista que concedió la artista colombiana hablando sobre sus recientes lanzamientos musicales, lo que viene para su gira internacional Las mujeres ya no lloran world tour y su opinión sobre el amor en la actualidad.

¿Qué dijo Shakira sobre las canciones contra Piqué?

En primera medida, Shakira señaló que exponer sus sentimientos en su más reciente álbum no fue sencillo para ella. "No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto".

Agregó que empezó a sanar cuando decidió no quedarse callada. "Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música".

Publicidad

De esa manera llegaron a ella canciones como 'Te felicito' y 'Monotonía'. Pero aseguró que su gran desahogo fue con la colaboración que hizo con Bizarrap. "Cuando escribí la ‘Sesión 53’ con Bizarrap, fue cuando me empecé a sentir liviana. Le dije: ‘Biza, siento como que estoy flotando ahora mismo. Siento que he sacado un demonio’".

Shakira reveló lo que sintió al hacer una canción con Bizarrap - IG: Bizarrap

Con el lanzamiento de su álbum había señalado que se terminaba el tema de su separación en las canciones, pero ahora dice que es diferente. "El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes! Es mentira que con ‘Última’ me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar", aseguró la colombiana.

Publicidad

Reflexión de Shakira sobre el amor en la actualidad

Shakira detalló que, aunque vendrán más canciones en las que haga referencia a su separación, es cierto que en sus nuevas canciones ya expone de manera diferente su visión del amor y de las relaciones. En 'Soltera', por ejemplo, expuso más su amistad con otras mujeres.

"Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos. Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban", aseguró.