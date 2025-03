Shakira sobre su proceso de sanación: "Así es como una loba se lame las heridas"

Shakira se encuentra en una de las mejores etapas de su carrera musical . Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha reunido a millones de fanáticos en diferentes países de Latinoamérica, consolidando su impacto en la industria. En la actualidad, continúa su paso por México, donde la cantante abrió su corazón y concedió una entrevista a la periodista Danielle Dithurbide para el medio N+.

Durante la conversación, que tuvo lugar después de uno de sus shows, la barranquillera habló de su gira, su vida laboral y personal . Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus palabras sobre el proceso de sanación que ha atravesado durante estos años y cómo su música ha sido una vía para transformar la pena en creatividad.

Shakira destacó que el dolor no debe reprimirse, sino que es fundamental analizarlo para superarlo. “Cuando canto, recuerdo y pienso porque el dolor no solo hay que sentirlo, hay que pensarlo también. Es la única manera de superarlo”, expresó.

En medio de la charla, también habló sobre la presión social de aparentar estar bien, en especial en la era de las redes sociales. “No es fácil porque nos han enseñado a esconder los sentimientos en la sociedad en la que, sobre todo ahora con las redes sociales, todo el mundo aparenta estar bien, ¿no?”, comentó la artista, y añadió: “Es importante reconocer la vulnerabilidad y decir ‘también estamos hechos de carne y hueso, de lágrimas y eso nos hace fuertes’”.

Publicidad

Asimismo, resaltó la importancia de rodearse de personas que realmente aporten de forma positiva en la vida de cada uno. “Todos pasamos alguna vez alguna decepción, pero hay que seguir celebrando la vida, celebrando con la gente que uno ama, con aquellos que nos valoran de verdad”, agregó.

Así se lame las heridas una loba

La entrevistadora preguntó si sus canciones eran un mensaje de transformar el dolor en poder. Ante esto, la artista aseguró que su proceso de sanación ha sido un camino de evolución personal. “Lo que he vivido ha sido un proceso alquímico, de transformar la rabia, la frustración y el dolor… en creatividad y productividad para poder reconstruirme”, explicó. Además, destacó que trata de darle significado a su proceso a través de su performance en cada aparición en el escenario.

Publicidad

En la entrevista, Shakira también habló sobre la conexión con su versión más joven, aquella que inició su carrera con el álbum Pies Descalzos. “Es que la llevo adentro, no se ha ido a ninguna parte”, afirmó, y resaltó que recordar sus inicios le ha permitido reconectar con su esencia y su valor.

También explicó que algo que la ha "salvado" ha sido el cariño del público y lo protegida que se ha sentido, además del amor de sus hijos, su familia y amigos.

Sobre el lema de su gira, inspirado en la frase de su éxito Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap, destacó que se ha convertido en un mensaje de empoderamiento. “Las mujeres ya no lloran, Shakira, ¿de verdad ya no lloras?”, le preguntó la periodista, a lo que la cantante respondió con algo de humor: “Solo por las razones necesarias... Antes nos decían cómo llorar, detrás de puertas cerradas, no llorar delante de los hijos, esconder el dolor. Ahora yo creo que nadie te puede decir cómo sanar ni cómo reconstruirte”.

En medio de la entrevista, la periodista le preguntó si, después de todo lo que vivió, ya se había reconstruido por completo. La cantante respondió: “Yo creo que los procesos de sanación duran muchos años, pero… uno puede ser feliz con un dolor profundo… eso me ha pasado”.

Publicidad

Adicionalmente, explicó que una parte fundamental de su crecimiento personal ha sido la escritura de sus canciones. “Escribir, para mí, es un proceso catártico importante”, comentó. Luego, con una sonrisa, agregó: “Así es como la loba se lame las heridas”.