Vea aquí el nuevo video musical de Shakira: la canción Última se ha hecho viral en pocas horas

Un año después de que saliera su éxito musical Última, de su álbum Las mujeres ya no lloran, la cantante colombiana Shakira lanzó el video de la canción, el cual, en tan solo horas, superó las 200.000 vistas en YouTube.

En un video de 3 minutos, la intérprete barranquillera recorrió diferentes lugares de Nueva York, Estados Unidos, mientras sonada su canción.

Tras un año del lanzamiento de Última, el video del audio ya superó las 9 millones de reproducciones, convirtiéndose en otro hito en la historia musical de la cantante colombiana que hace pocas semanas hizo sus presentaciones en Barranquilla y Bogotá.

Letra canción Última, de Shakira

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora He decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido

Nos queda lo aprendido

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora Debo aprender a estar sola

Se nos perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido Nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido Nos queda lo aprendido

Shakira - AFP

Barranquilla nombra avenida en honor a Shakira

La ciudad colombiana de Barranquilla dará el nombre de Shakira a una avenida como homenaje a la artista que nació en esa urbe en 1977 y se convirtió en una de las figuras más exitosas de la música mundial.

"¡La calle 72 se renueva y renacerá como la Avenida Shakira! Con una renovación total, le devolveremos el esplendor a esta icónica arteria vial de Barranquilla, que a partir de ahora llevará el nombre de Avenida Shakira, en honor a la artista barranquillera más grande de todos los tiempos", publicó el alcalde Alejandro Char en sus redes sociales.

Al anunciar las obras de ampliación de la citada vía, la Alcaldía afirmó en un comunicado que "en las principales ciudades del mundo la gente homenajea a aquel artista que ha hecho mucho por nuestra sociedad, y Shakira ha hecho muchísimo por Barranquilla".

"Nosotros los barranquilleros tenemos la obligación de hacer un homenaje a esa mujer tan espectacular que ha puesto el nombre de Barranquilla a sonar por todo el mundo. Y si la 72 va a cambiar para bien, y se va a ver hermosa, y va a ser caminable, transitable, turística, tiene que llevar el nombre de Shakira", señaló Char, citado en el comunicado.

Shakira - Redes sociales Shakira

Conocido popularmente como 'la 72', este corredor comercial ubicado en el norte de la ciudad fue bautizado originalmente en 1963 como avenida John F. Kennedy, en homenaje al presidente de Estados Unidos asesinado ese mismo año y a la colonia norteamericana promotora de desarrollo en la ciudad.

Además de la avenida que llevará su nombre, en Barranquilla existen dos esculturas de Shakira. La primera, obra del artista local Yino Márquez, tiene seis metros de alto y fue instalada en 2023 en el Malecón del Río, el parque lineal más visitado de la ciudad.

La segunda, que está en las afueras del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, fue donada por el escultor alemán Dieter Patt, quien la elaboró a partir de una plancha de hierro. La escultura mide cinco metros de altura y retrata en forma abstracta a Shakira de pie con una guitarra.

La artista, que actualmente se encuentra en su gira mundial "Las mujeres ya no lloran", hizo dos presentaciones en su ciudad natal el 27 y 28 de febrero pasado, en la semana previa al Carnaval de Barranquilla, lo que según la alcaldía y gremios productivos tuvo un impacto económico en la economía local de unos 16 millones de dólares.

Shakira ha desarrollado una extensa y prolífica carrera musical que le ha permitido alcanzar el éxito internacionalmente y ser reconocida como la artista latina más exitosa e influyente de todos los tiempos, trayectoria reconocida con tres Premios Grammy y 15 Grammy Latino.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co