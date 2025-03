Shawn Mendes, rodeado de polémica previo a su show en el FEP: fue visto fumando en Bogotá

Del 27 al 30 de marzo de 2025, el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá vivirá en diferentes escenarios la experiencia de un mundo distinto del Festival Estéreo Picnic (FEP), uno de los eventos más importantes del entretenimiento de la región. Entre los headliners del evento está Shawn Mendes, quien llegó antes al país para "turistear" por la capital.

El cantante canadiense de 26 años, quien será uno de los artistas principales del primer día del Estéreo Picnic, anunció por medio de historias de Instagram que ya se encontraba en el Colombia, donde parece disfrutar de los paisajes cundinamarqueses.

En la fotografía se le ve vestido con un jean claro, camiseta blanca y una chaqueta negra. Asimismo, fuma un cigarrillo por uno de los andenes de la ciudad. El curioso anuncio de su llegada fue musicalizado con la reconocida canción Yo Me Llamo Cumbia, interpretada por Totó La Momposina.

"Se imaginan que yo me encuentre a Shawn Mendes caminando por las calles de Bogotá, MANIFESTANDO", "No tienen idea de lo que mi yo fangirl está viviendo por estos días, esto es increíble, no puedo creer que POR FIN Shawn Peter Raul Mendes esté en suelo colombiano" y "Estoy respirando el mismo aire contaminado de Bogotá que Shawn Mendes", algunas de las reacciones de las personas en redes.

Shawn Mendes fumando marihuana

En sus redes sociales, Shawn Mendes también compartió detalles de su alojamiento en Colombia y cómo afronta el frío de la capital. En este se le ve al lado de una fogata, disfrutando de una extensa zona verde y tomando el sol con un imponente sombrero, sin embargo, se aprecia que está en una zona rural, no en un hotel en la ciudad.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los sus más de 71 millones de seguidores en Instagram está relacionado con lo que parece ser un porro de marihuana sobre una mesa de avión. Al lado de este, una candela. Por la pañoleta que usa, muchos infirieron que Shawn estaba fumando un cigarrillo de cannabis en las calles de Colombia.

"No entiendo por qué se sorprenden de ver a Shawn Mendes fumando, seguro que se ha metido peores cosas", comentó una persona en X, antes Twitter.

