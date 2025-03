Así quedaron los horarios para el Festival Estéreo Picnic 2025: programe su ruta festivalera

Este lunes 3 de marzo, faltando algunas semanas para una nueva edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, se conocieron los horarios y escenarios en los que se presentarán todos los artistas de este año. El evento contará con cinco escenarios y muchos artistas nacionales e internacionales durante los cuatro días del evento.

¿Cuándo y dónde es el Festival Estéreo Picnic?

Este año nuevamente el FEP llegará al parque metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá, durante los días 27, 28, 29 y 30 de marzo. El festival contará con los escenarios Johnnie Walker, Adidas, Presenta, Falabella y el Club FEP Coke Studio dentro de los cuales se distribuirán los artistas invitados a esta edición.

(Lea también: Otro artista se suma a la lista del Festival Estéreo Picnic 2025: ¿de quién se trata? )

Para que los miles de asistentes que se preparan para ir al evento sepan cómo organizar su día a día dentro del Estéreo Picnic, se han revelado los horarios de cada día.

Publicidad

Horarios del Festival Estéreo Picnic para los cuatro días

Los horarios del FEP el jueves 27 de marzo - Foto: Páramo Presenta

El arranque del Festival Estéreo Picnic será por todo lo alto, con los debuts de artistas como Benson Boone y Tate MCRae; así como el regreso de Alanis Morrissette al país. Otros de los artistas más esperados del día son The Marías, Artemas y Foster The People.

Publicidad

El cierre del primer día será de la mano de Shawn Mendes, Zedd, Kavinsky y Blond:ish, quienes dejarán a todos los asistentes con la energía arriba para lo que vendrá luego en el evento.

Los horarios del FEP para el viernes 28 de marzo - Foto: Páramo Presenta

Para el segundo día, la música en vivo arrancará con Gabriela Ponce, Lunalé, Bad Milk y Yo no la tengo en los diferentes escenarios. Ese viernes el FEP vivirá el show histórico de la banda Tool, precedidos del rock de The Gives, Incubus y Parcles.

Por otro lado, para los amantes del baile, la mejor puesta en escena estará marcada por el gran Justin Timberlake. También se presentarán Danny Ocean, Richie Hawtin, Modeselektor y Elena Rose.

Los horarios del FEP para el sábado 29 de marzo - Foto: Páramo Presenta

El sábado ha sido calificado por los internautas como uno de los mejores días para asistir al Festival Estéreo Picnic. Este día tendrá en los escenarios la música de Justice, Astropical, Beck y Monolink.

Publicidad

Algunos de los artistas que más emocionan a los asistentes son Funk Tribu, Kapo, Charlote de Witte, Nathy Peluso, Ca7riel & Paco Amoroso, St. Vincent y Noise Mafia. Además, el sábado del FEP tiene una emocionante noticia que no ha sido anunciada, un artista sorpresa que se conocerá en los próximos días.

Los horarios del FEP para el domingo 30 de marzo - Foto: Páramo Presenta

Para finalizar una nueva edición del festival, el domingo tendrá algunas de las presentaciones de artistas internacionales más esperadas. Uno de ellos es el debut de Olivia Rodrigo en Colombia, pero también el paso de artistas como Rüfüs Du Sol, Mon Laferte y Empire of the Sun por el evento.

Publicidad

En el último día también se presentarán JPEGMafia, Fontaines D.C., Inhaler, Pirlo y muchos más.

(Lea también: Precios y link para comprar entradas al Estéreo Picnic 2025 )

¿Todavía hay entradas disponibles para el FEP 2025?

Efectivamente, todavía hay oportunidad para quienes quieran asistir al Festival Estéreo Picnic. Son muchas las personas que esperan al anuncio de los horarios para saber qué días quieren asistir para ver a sus artistas favoritos.

Las boletas, para días individuales y en combo, todavía están disponibles en la página de Eticket.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co