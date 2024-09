Silvestre Dangond enfrenta emotiva despedida en su familia: "Es duro dejarte"

Silvestre Dangond está enfrentando uno de los momentos más temidos y trabajados por todos los padres de familia: cuando los hijos abandonan el hogar para cumplir sus sueños. Su hijo mayor saldrá de su casa para ir a estudiar en una prestigiosa universidad.

A través de sus redes sociales, Silvestre Dangond le dedicó un emotivo mensaje a su hijo Luis José, quien hace algunos meses fue aplaudido por los seguidores del cantante, pues estaba trabajando en un puesto de comida rápida en Miami.

"Hijo de mi amor Luis José! Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tu ideales y deseos!", empezó diciendo el artista vallenato en su mensaje, acompañado por varias fotos de los dos y Piery Avendaño, su pareja.

"Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron", agregó el músico colombiano que recientemente recibió una calle con su nombre en Nueva York.

Terminó su mensaje con un consejo importante para el mayor de sus tres hijos. "No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la que no se hace y que el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto".

Por su parte, su hijo Luis José reaccionó a las palabras de su padre y agradeció su esfuerzo constante. "Te adoro, gracias por tus palabras y por todo el esfuerzo que has hecho para yo poder estar aquí. Volveré con toda! Te amo", comentó.

¿Dónde estudiará el hijo mayor de Silvestre Dangond?

Luis José, hijo mayor de Silvestre Dangond, estudiará en Pace University, una institución educativa ubicada en la ciudad de Nueva York. Se desconoce qué estudiará el joven, pero sobre esta prestigiosa universidad se sabe que tiene tan solo un 5% de tasa de aceptación.