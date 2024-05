Sofía Vergara probó hasta la hipnosis para evitar comida a la que es "adicta"

La belleza de Sofía Vergara, a sus 52 años, sigue dando que hablar en las redes sociales y medios de comunicación. La actriz colombiana protagoniza la más reciente portada de la revista People, en la que reveló algunos de los procedimientos a los que se ha sometido para cuidar su apariencia física.

>> Sofía Vergara explica por qué no quiso tener hijos con Joe Manganiello

Cuando le preguntaron por las "cosas más ridículas" que ha hecho por mantenerse bella, la actriz señaló que "lo he hecho todo. Es decir, si me dices que me ponga cemento debajo de los ojos porque me voy a ver más joven, lo haré de inmediato. Lo hago todo. Es como si me pusiera aceite de coco en la cabeza. Me lo puse en mis pies. Me he envuelto en plástico con Aquaphor hasta el cuello".

En cuanto a su figura, Sofía Vergara señaló que es constante con el ejercicio, aunque no se exige demasiado porque tiene problemas en las rodillas. Aclaró que no hace dietas, pero que ha intentado de todo con la intención de comer más sano.

Publicidad

"Tengo una adicción a los dulces, al azúcar. He llegado a un acuerdo con ello porque he probado muchas cosas, incluso el hipnotismo y no funciona. Trato de mantener una dieta equilibrada cuando puedo en casa, no como hamburguesas, pizza o cosas que engordan. Trato de comer sano para poder comer dulces", reconoció.

>> Sofía Vergara aparece en listado de 'Las 25 mujeres más poderosas': es la única colombiana

Publicidad

La barranquillera también dijo que "para mí la belleza siempre ha sido muy importante. Creo que como soy latina, siempre crecemos pensando en vernos bien, peinarnos, maquillarnos. Es algo que te hace sentir bien. Me encantan los productos de belleza, me encanta el maquillaje y me encanta la ropa".

Agregó que ahora, con 52 años, se siente mucho más segura con su belleza y las decisiones que toma al respecto. Vergara aseguró que "no hago lo que está de moda. Simplemente hago lo que me hace sentir bien, me hace sentir segura y hermosa".