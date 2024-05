Sofía Vergara explica por qué no quiso tener hijos con Joe Manganiello

La actriz colombiana Sofía Vergara no solo ha conquistado a Hollywood con su talento, sino también con su belleza. A sus 52 años, se convirtió en la nueva portada de la revista People, demostrando que sigue siendo una de las mujeres más bellas de la industria.

>> Sofía Vergara aparece en listado de 'Las 25 mujeres más poderosas': es la única colombiana

Vergara reveló algunos de sus secretos para conservar su figura, salud y belleza a los 52 años; sin embargo, también señaló que hay algo para lo que cree que su edad no es apropiada: ser madre. La actriz dijo que su matrimonio de siete años con Joe Manganiello terminó por este motivo.

¿Por qué Sofía Vergara no quiere tener más hijos?

La 'Toti' reconoció en su diálogo con la revista internacional que el matrimonio que tenía con su colega empezó a tambalear cuando ella aseguró que no quería tener hijos, mientras que Manganiello, de 47 años, deseaba convertirse en padre.

Publicidad

"Hay cosas en la vida que pueden sonar como buenas ideas, pero no lo son. Yo ya era madre. Sé lo que significa ser una buena madre o tratar de ser la mejor madre que puedas, y eso requiere muchos sacrificios, requiere mucha energía", aseguró la famosa que se convirtió en madre a los 19 años de su hijo Manolo, quien actualmente tiene 32 años.

>> ¿Quién es Justin Saliman, nuevo novio de Sofía Vergara?

Publicidad

Sofía Vergara dijo ser consciente de los avances de la tecnología que le permiten a mujeres de más de 50 años tener hijos, como el caso de la también actriz Alina Lozano, pero ella piensa que "la naturaleza, por alguna razón, le dice a tu cuerpo que a los 50 años estás en la menopausia, es hora de que termines con eso".

La mujer que protagonizó y produjo la serie de Griselda en Netflix aclaró que respeta a aquellas que deciden ser madres después de los 50 años, pero insistió en que no es algo en lo que ella esté interesada en la actualidad. "Pensé que debido a mi carrera, la forma en que vivo mi vida, la forma en que fue mi matrimonio, no era justo traer un hijo a este mundo porque no iba a poder dar el 100 por ciento".

Sobre su relación con su hijo, la famosa colombiana señaló que la maternidad ha sido hermosa, pero difícil para ella. "Me pasó muy, muy joven. No tenía ni 20 años, así que ni siquiera recuerdo mucho de mi vida sin ser madre. A veces deseo haber sido mayor porque hubiera sido más madura, más preparada para ser madre, pero eso fue lo que obtuve y lo que sucedió. Así que seguí adelante y traté de no mirar hacia atrás, porque es lo que es. Pero es divertido porque crecí junto a mi hijo".