Taylor Swift presenta su nuevo álbum con sorpresa incluida y mensajes a su ex

El pasado 4 de febrero, en medio de la ceremonia de los Premios Grammy, Taylor Swift anunció que lanzaría su próximo álbum al recibir su gramófono número 13. Dos meses después del anuncio que revolucionó al mundo, 'The tortured poets department', está finalmente disponible en las plataformas de reproducción.



Tras el lanzamiento del disco, la ruptura que Taylor Swift tuvo con el actor Joe Alwyn hace seis años vuelve a ser tendencia. Esto porque a lo largo de sus canciones la estadounidense disecciona los males de su relación y emprende un ejercicio de terapia tras el final de la ensoñación.

Además, Swift sorprendió a sus seguidores revelando que su nuevo álbum es un disco doble, pues a las 16 canciones disponibles le agregará otras 15 sorpresa. Finalmente, han sido 31 los sencillos que lo componen y en ellos su vida personal constituye una vez más su material favorito.

“Reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales”, ha comentado ella misma en sus redes después de la publicación sobre “un capítulo que está cerrado y tapado”, en el que “no hay nada que vengar ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado”.

Ese es igualmente el título de uno de los cortes destacados, en el que Swift le espeta a su interlocutor con ínfulas de escritor (cabe recordar que Alwyn coescribió en el pasado algunos temas de la cantante): “Tú no eres Dylan Thomas y yo no soy Patti Smith”. Por eso no parece casual la coincidencia geográfica entre la nacionalidad británica de su ex y la fuente inspiracional de la canción ‘So Long, London’.



Los reproches prosiguen en uno de los temas potencialmente más 'radiables' de esta hornada, ‘My Boy Only Breaks His Favorite Toys’ (en español, mi niño solo rompe sus juguetes favoritos), en el que la artista anuncia el momento en el que se da por vencida en una relación que no prospera: “Abandono lo de construir castillos que él destruye”.



Entre los temas sorpresa se encuentran ‘The Black Dog’, ‘The Albatross’, ‘The Bolter’ y ‘The Manuscript’. A través de esas canciones el desamor va cubriendo conceptualmente todo el álbum, al igual que la melancolía, lo que también se denota en canciones como ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ o ‘I Can Do It With a Broken Heart’.

En medio de todo el disco, de vez en cuando se vuelve a escuchar a la Swift de la época “country”, como cuando recupera el ukelele y viejas estructuras melódicas de entonces, especialmente en ‘But Daddy, I Love Him!’.

En cuanto a las colaboraciones, por un lado Post Malone en el inicial ‘Fortnight’ y, por otro, Florence + The Machine en la catártica ‘Florida!!!!’.

Con ‘The Tortured Poets Department’ ya en la calle, Swift iniciará en París los días 9, 10, 11 y 12 de mayo el tramo europeo de su ‘The Eras Tour’. Serán medio centenar de actuaciones hasta el final el 20 de agosto en el estadio de Wembley de Londres, con paradas como las del 29 y 30 de mayo en el remozado estadio Santiago Bernabéu de Madrid.