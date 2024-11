Tenga cuidado: el comediante Alejandro Riaño denuncia estafa con criptomonedas que utiliza su imagen

El comediante Alejandro Riaño hizo una denuncia pública con una nueva modalidad de estafa, en la que delincuentes utilizan su imagen para hacer publicidad falsa sobre una plataforma de criptomonedas fraudulenta llamada Blizzetrix.

Según Riaño, dicha estafa está haciendo que la gente se exponga a perder cifras considerables de dinero. Entre las afectadas está incluso una amiga suya que fue víctima de un robo de cerca de 93 millones de pesos colombianos.

Estafa de criptomonedas a través de las redes sociales

La estafa se lleva a cabo a través de los enlaces fraudulentos enviados por Instagram. Estos enlaces terminan dirigiendo a las víctimas a la plataforma de Blizzetrix, a la que, según las promesas de la plataforma, se podría ganar entre 3 y 7 millones de pesos diarios mediante la inversión de dinero.

Riaño contó que sus seguidores han recibido estos enlaces. En la plataforma utilizan sin autorización imágenes suyas y de otros personajes de la cultura popular, como el periodista Daniel Samper, para dar un aire de legitimidad y de transparencia a todos los procesos que ponen en marcha.

"Esto ya lleva unos buenos meses, no le había puesto atención hasta que la gente me pregunta si es cierto. También lo están haciendo con el periodista Daniel Samper... Y la gente con el afán de conseguir plata entra a la página y pone su dinero", dijo Riaño en una entrevista con Bluradio.

El comediante contó varios casos de personas que han caído en la estafa, entre ellos una amiga de su hermana que perdió 21.000 dólares, (cerca de 92.590.224 pesos colombianos) y otra persona que le conocía que le dijo que había dejado en la estafa 25 millones de pesos.

Riaño ha hecho hincapié en que este tipo de plataformas que prometen supuestas ganancias a partir de inversiones que se hacen con una serie de operaciones no existen de verdad, y siempre hay que verificar la autenticidad de las plataformas.

El comediante señaló también que para esa cuestión se debe promover la idea de que las promesas de dinero fácil no son seguras y que no hay que creer en ellas. "La plata fácil a la final no existe. Eso era lo mismo que pasaba con las multiniveles y, además, y cabe recordar que eso es una regla general. Es preferible no entrar a estas plataformas".

"Entiendo al país tan desigual y complejo donde muchas personas ven como una salida fácil este tipo de ofertas que se les venden", puntualizó.

El comediante instó a sus seguidores y al público en general a ser extremadamente precavidos y se debe investigar minuciosamente cualquier plataforma antes de invertir su dinero, ya sea en criptomonedas, apuestas o cualquier otra modalidad que prometa ganancias rápidas.