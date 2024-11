Wanda Nara y Mauro Icardi se exponen en fotos y videos tras su separación: ¿qué está pasando?

Hay revuelo en las redes sociales por cuenta de las más recientes publicaciones de los famosos argentinos Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes a mediados de este año confirmaron su separación. El drama comenzó con la llegada del futbolista a su natal Argentina para reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella, fruto de este matrimonio.

¿Qué está pasando entre Mauro Icardi y Wanda Nara?

Luego de hacer pública su separación, Wanda Nara permaneció en Buenos Aires con sus hijas, mientras que Mauro Icardi seguía en Turquía en la concentración del Galatasaray. Recientemente, el futbolista regresó a su país tras terminar la temporada.

A lo largo de las últimas semanas, en Argentina se ha mencionado en medios que Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género. Luego la polémica creció cuando ambos empezaron a hacer publicaciones desde Argentina junto a sus respectivos abogados.

Mauro Icardi expone videos y fotos de Wanda Nara en su casa

A lo largo de sus más de 10 años juntos, Wanda Nara y Mauro Icardi adquirieron muchas propiedades en Argentina y Europa, cosa que complicaría su divorcio. Ahora que ya no están juntos, Icardi decidió llegar a la casa que tienen en Santa Bárbara y registró en sus redes sociales que, poco tiempo después de él llegar al lugar, su expareja se apareció allí.

"Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente, después de tantas barbaridades dichas", escribió en una foto en la que se ve a Wanda Nara sentada en la mesa de la casa, tomando un mate y revisando su celular. Mauro Icardi denunció que su exesposa llevaba "dos horas instalada en mi domicilio, acosándome".

Dios jsjdkdj lloro de la risa pic.twitter.com/WcO3aMpqwB — fefe (@fedeebongiorno) November 20, 2024

A través de diferentes videos y fotos, Mauro Icardi registró a Wanda Nara persiguiéndolo por la casa y que, en medio de ese tiempo, ella pidió servicio a domicilio en la vivienda para que le hicieran las uñas y la maquillaran. En las publicaciones el futbolista también mostró los mensajes que le envió a sus abogadas, pidiendo que le ayudaran a sacarla de su residencia.

Wanda Nara se pronuncia y aclara todo

Luego de las polémicas publicaciones de su exesposo acusándola de acoso, la famosa modelo y empresaria argentina Wanda Nara también hizo publicaciones curiosas. En una historia reveló un mensaje de Mauro Icardi en el que el futbolista le decía: "Te voy a arruinar la vida".

Icardi respondió inmediatamente a las publicaciones de Nara revelando que ese era un mensaje que se dio en 2022 y que nada tiene que ver con lo sucedido en los últimos meses.

Por otro lado, Wanda Nara anunció que decidió cancelar un viaje de trabajo que tenía en estos días para cuidar de sus hijas en estos momentos.

"Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos", aseguró.

¿Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia de género?

Aunque esa es la información que se ha difundido en Argentina, en las últimas horas la misma Wanda Nara desmintió esa información y señaló que, de ser así, no dejaría que sus hijas estuvieran con su papá en este momento.

Wanda Nara fue interceptada por varios periodistas regresando a su casa, luego de haber estado en Santa Bárbara. Cuando le preguntaron por las publicaciones del futbolista, ella señaló que simplemente él la grabó, pero subrayó que sí había algo que quería aclarar públicamente.

"Lo único que quiero aclarar, porque me parece muy delicado y hay mucha gente que sufre esto y yo quiero decirlo porque siempre fui muy empática con las mujeres, yo no puse ninguna denuncia de violencia de género. Quiero aclararlo para que no confundan las cosas", aseguró.