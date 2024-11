Vandalizaron casa de Piqué, en la que se veía con Clara Chía: el exfutbolista reaccionó

Gerard Piqué vuelve a ser noticia internacional, pero esta vez no se trata de una nueva canción que Shakira le dedica o alguna aparición pública con su novia Clara Chía. El exfutbolista español fue víctima de un acto de vandalismo en una de sus exclusivas propiedades.

¿Qué le pasó a Piqué?

Recientemente el famoso español se encontraba en Turín, Italia, lugar en el que planea llevar a cabo la primera competencia mundial de la Kings League, el torneo de fútbol que creó tras retirarse del fútbol profesional en España. Mientras Piqué estaba de viaje, una de sus propiedades fue atacada por un grupo de vándalos.

Se trata de la vivienda exclusiva que, desde hace varios años, Gerard Piqué posee en el Pirineo catalán, concretamente en la zona de la Cerdanya. Es una casa que adquirió en sus mejores momentos con Shakira y en la que ambos disfrutaron felices momentos; luego fue el sitio de encuentro entre él y Clara Chía.

A través de redes sociales, las personas que atacaron la casa del exfutbolista mostraron la manera en la que irrumpieron en la propiedad y pintaron sus paredes. Más allá de un ataque personal al famoso, fue un acto de protesta político que es criticado por muchos.

¿Quiénes vandalizaron la casa de Piqué?

Fueron un grupo de militantes de Arran, una organización juvenil vinculada a la Candidatura de Unidad Popular (CUP), quienes decidieron ingresar a la casa del famoso para pintar algunas frases ofensivas.

🫵❌Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué



🌱Passem a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria



💥Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR — Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024

Encapuchados, vestidos con trajes y con aerosoles de color verde, estos jóvenes grabaron cada uno de los pasos que dieron por la vivienda del exfutbolista y le pintaron en sus paredes diferentes frases como: "Fuera pijos".

¿Por qué vandalizaron casa de Gerard Piqué?

El motivo es una lucha que existe entre la población local de Cerdanya y quienes poseen propiedades de lujo como sus casas de disfrute o vacaciones. Según expresaron los militantes en el video, "mientras tú tienes que irte de la Cerdanya porque no puedes pagar el alquiler, el 64 por ciento de la vivienda son segundas y terceras residencias, y se abren de media 14 días al año".

Los altos precios de los inmuebles en ese lugar, según los militantes, hacen que muchas personas deban abandonar su ciudad de origen buscando alquileres más baratos, motivo por el que reclaman a quienes poseen sus lujosas propiedades en Cerdanya, para descansar, como es el caso de Piqué. "Los pijos de Barcelona que vienen a divertirse con las pistas de esquí y los campos de golf no pintan nada en nuestro territorio", agregaron en el video.

¿Qué dijo Piqué al respecto?

Gettyimages

En medio de una entrevista con un medio catalán, Gerard Piqué reaccionó a esta situación y señaló que todavía no sabe si denunciará este hecho. "Estaba en Turín y lo vi, pero tampoco quiero darle mucha importancia porque al final es lo que quieren. Lo limpiaremos y ya está no hay que darle más bombo al tema".

Cuando le preguntaron su denunciaría, señaló que "no sé, no he tenido mucho tiempo de pensar en ello. Lo que quieren es promoción y que se hable de esto, así que tenemos que darle la mínima posible".