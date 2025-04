Yale tendrá curso sobre Bad Bunny: "Me impresionó cómo cada canción abre caminos de exploración"

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, será objeto de estudio en un nuevo curso de la Universidad de Yale (EE. UU.). El artista musical es uno de los más populares y exitosos en la actualidad, manteniéndose en el Top 5 de los más escuchados en Spotify anualmente, desde 2019, ocupando el primer puesto en los años 2020, 2021 y 2022.

El curso, titulado "Bad Bunny: estética y política musical" se suma a la lista de cursos dedicados a otros músicos como Beyoncé, Taylor Swift y Lady Gaga. El curso fue realizado por Albert Laguna, profesor asociado de estudios americanos y etnicidad, raza y migración de esta institución.

Laguna se inspiró en el último álbum de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, para crear el curso. "Estaba caminando por Nueva Orleans, atrapado por el caribe de la ciudad, escuchando el álbum una y otra vez. Me impresionó cómo cada canción abre caminos de exploración en relación con temas que son importantes para mí”, dijo el maestro en una entrevista.

¿Cómo será el curso sobre Bad Bunny?

El curso se centrará en la cultura caribeña hispanohablante, la música popular, la migración y la política, temáticas que se hicieron comunes en la carrera del cantante. El profesor espera que su curso intrigue a los estudiantes al responder preguntas sobre la historia y la evolución del género a través de la lente de un artista moderno relevante y emocionante, según recoge el medio Yale Daily News.

“No es casualidad que NUEVAYoL sea la primera canción. No se puede contar la historia de Puerto Rico desde el siglo XIX hasta el presente sin Nueva York y el movimiento de personas y producción cultural entre ambos lugares”, explicó Laguna. “De igual importancia será nuestro compromiso con la forma en que los géneros musicales y las elecciones estéticas manifiestan estas historias y desafíos también”, agregó.

Juli Martínez, estudiante de 27 años, también habló para el medio de la universidad y aseguró que estaba entusiasmada con el curso cuando buscaba clases para tomar el semestre que empieza. “La música de Bad Bunny me ayudó a superar la secundaria y la preparatoria, y ahora me está ayudando a superar la universidad. De hecho, como, duermo y respiro su música. Escribí sobre Bad Bunny en uno de los ensayos complementarios de Yale porque ha influido en mi vida de forma muy positiva, y esta clase profundiza en su música. Me parece increíble que se imparta en Yale".