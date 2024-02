Yeison Jiménez anuncia conciertos en el país: "Será una noche colombiana"

Yeison Jiménez, el interprete de Ni tengo ni necesito, confirma que Invito Tour 17-32 ya es todo un hecho y sus escenarios son el Movistar Arena en Bogotá, La Macarena en Medellín y la Plaza de Toros en Manizales.



Este 2024 el colombino tendrá sus primeras presentaciones confirmadas en el Movistar Arena y La Macarena. Esta gira para el artista de género popular es un gran salto en su carrera musical.

El show en Medellín será el 15 de junio, en Bogotá la presentación se hará el 27 de julio. Mientras que el paso por Manizales no tiene fecha exacta, solo se sabe que será en el mes de septiembre.

“Mi sueño es llenar el Movistar Arena, vamos a llenar La Macarena y llenaremos la Plaza de Toro en Manizales, con Dios y todo nuestro equipo de trabajo lo vamos a lograr”, dijo el cantante. "Siempre soñé con llegar a estos tres escenarios", agregó.

Yeison Jiménez cuenta que todo su éxito se lo agradece a Dios, además dice que él "está al mando", pues comenta que es quien lo guía por el camino correcto y gracias a eso es lo que es hoy en día.

Publicidad

Los seguidores del artista podrán comprar sus entradas por medio de Tú Boleta para el evento en el Movistar Arena, que se llevará a cabo el 27 de junio, mientras que para el de La Macarena será a través de Taquilla Live. Sin embargo, los planes no son solo conquistar Colombia, sino también ir por los fans internacionales, pues se prepara para llegar a Estados Unidos y Europa.

Yeison Jiménez afirma que será un concierto increíble, pero que aun así "nadie se imagina lo que va a pasar esa noche".

Publicidad

"Es más, ni siquiera yo estoy preparado para lo que estamos haciendo", puntualizó.

Yeison Jiménez también ha recordado cómo empezó su carrera musical.

“Es una historia muy bonita porque yo estaba pequeñito, tenía 19 años cuando comencé a grabar. Yo estaba cantando en los buses y un señor me dijo: ‘Oye, tú tienes muy bonita voz. Y comencé cantando en una plaza de mercado. Era casi imposible llegar a ser cantante, no tenía nada, no tenía ni la culpa. Este año les traigo una sorpresa que vengo organizando hace muchos años, era un niño que hacía música popular soñando con ser cantante y yo quiero ser grande, yo quiero ser una leyenda”, contó el cantante.