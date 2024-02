Jessica Cediel revela por qué no estuvo en la fiesta de cumpleaños de Pipe Bueno

El cantante de música popular Pipe Bueno cumplió 32 años el pasado 7 de febrero y los celebró con una gran fiesta en su restaurante Rancho MX ubicado en Cajicá, Cundinamarca. A través de redes sociales, Jessica Cediel reveló que fue invitada a la celebración.

La presentadora bogotana abrió en sus historias de Instagram la famosa 'cajita de preguntas' y uno de sus seguidores aprovechó para cuestionarla sobre su relación actual con el cantante, teniendo en cuenta que fueron pareja hace algunos años.

"¿Felicitaste a Pipe Bueno en su cumpleaños?", fue la pregunta del internauta que Jessica Cediel no dejó pasar y respondió para aclarar que conserva una buen trato con el músico. "¡Sí! Pipe siempre será un buen amigo", aseguró.

La bogotana de 43 años incluso reveló que fue invitada a la fiesta de cumpleaños del artista, a la que acudieron otros famosos como Jhonny Rivera, Paola Jara, Marbelle, Yeison Jiménez y, por supuesto, Luisa Fernanda W, actual pareja del cantante de música popular.

"De hecho, me invitó a su fiesta de cumple, pero no pude ir porque estoy en medio de las grabaciones del reality. Me perdí tremenda rumba", confesó Jessica Cediel sorprendiendo a más de uno con el trato que mantiene con Pipe Bueno. Actualmente la famosa participa en un concurso de baile para famosos en televisión internacional, compromiso que le impidió ir a la fiesta del artista.

"Mi ex me tiene bloqueado", "Jessica se hubiera quedado con Pipe, tan lindos los dos", "A Pipe Bueno le gusta ver el mundo arder", "Esa buena relación de ellos es un gran ejemplo y Luisa Fernanda W tiene mucho que ver ahí", fueron algunas de las reacciones de los internautas a la revelación de Cediel.

Por su parte, Pipe Bueno compartió en sus redes sociales algunos videos de lo que fue su celebración de cumpleaños. El artista presumió que la fiesta duró hasta las cinco de la mañana y estuvo acompañado de sus grandes amigos de la industria musical.