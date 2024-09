Yina Calderón vuelve a asegurar que fue novia de Legarda: "Mi mamá lo sacó del baño"

Yina Calderón se volvió a pronunciar sobre su supuesta relación con Legarda, el fallecido cantante paisa y exnovio de Luisa Fernanda W. La DJ de guaracha contó nuevos detalles del romance que, asegura, tuvo con el famoso.

¿Yina Calderón fue novia de Legarda?

En entrevista con Los Enredados de Caracol Televisión, la famosa empresaria habló nuevamente sobre una revelación que hizo en una de sus transmisiones en vivo y en la que aseguró que fue novia de Legarda.

"A la gente se le hace extraño que él hubiera podido ser mi novio. La suerte de la fea, la bonita la desea. Esto no es de belleza, es de actitud y personalidad. En el momento en que yo conocí a Legarda tenía un look más extrovertido, tenía el pelo de colores y era alcohólica".

Calderón recordó que hace algunos años ella reconoció tener problemas con las bebidas alcohólicas y aseguró que "las cosas con él no funcionaron porque yo tomaba".

#LosEnredados | "Mi mamá lo sacó del baño con un palo de escoba" 🧹: @yinacalderonguaracha compartió detalles íntimos sobre su experiencia con Legarda, tras afirmar que tuvieron una relación. 💬 pic.twitter.com/tag53SBoxG — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 3, 2024

Publicidad

La empresaria en venta de fajas señaló que esta ha sido una información que pocos creen sobre ella, pero que no lo ha utilizado para hacerse famosa. Afirmó que, si esa fuera su intención, habría hablado de su relación cuando el cantante falleció, en febrero de 2019.

Los entrevistadores insistieron para que Yina Calderón revelara fechas exactas, pero la mujer se limitó a decir que "fue cuando él estaba súper pegado en Perú" y que "todavía no estaba con Luisa Fernanda W".

Publicidad

Para añadir más detalles a su historia, Yina Calderón aseguró que "mi mamá me lo sacó del baño con un palo de escoba, nosotros nos encerramos en el baño y todo. Yo no me voy a poner a decir algo que no es".