Yina Calderón dice que tuvo un romance con Piter Albeiro: "No sabía que tenía esposa"

Yina Calderón vuelve a causar revuelo en las redes sociales con sus declaraciones. Esta vez, la famosa DJ de guaracha decidió confesar que hace varios años fue novia del humorista colombiano Piter Albeiro, cuando este estaba casado con su ahora exesposa.

En medio de una entrevista con la emisora La Kalle, la famosa puso en evidencia el supuesto engaño de Piter Albeiro. "Yo salí con un colega tuyo y en ese momento lo negué, pero me pegué una enamorada ni la hijue....", empezó diciéndole Calderón a Jhovanoty, presentador de la emisora.

En un principio, la DJ no quiso decir el nombre del personaje, pero en el programa le insistieron para que diera unas pistas. La mujer aceptó y, al asegurar que el implicado vive en Miami, todos adivinaron que se trataba de Piter Albeiro, cosa que ella confirmó inmediatamente.

"Piter Albeiro fue mi gran amor", aseguró Yina Calderón. Según la influenciadora, esto fue algo que pasó hace casi 10 años y que ella había conservado en secreto. Relató que en ese momento estuvo muy enamorada, tanto que "me iba a ajuiciar, yo iba a dejar de tomar. En ese entonces yo era otra persona, yo creía en las cartas de amor, iba a sus shows".

¿Cómo se conocieron Piter Albeiro y Yina Calderón?

La también empresaria contó en la emisora que cuando se conoció con Piter Albeiro, él no sabía que ella era una personalidad reconocida por haber participado en un reality de televisión.

Por su parte, Yina Calderón también aseguró que desconocía que el humorista tenía un matrimonio. "Yo no sabía que él tenía esposa, yo lo juro por Dios", recalcó. La DJ señaló que cuando se enteró que realmente era la amante del humorista, decidió terminar la relación que sostenía con él.

"Me pidió de muy buena manera que no dijéramos nada, entonces yo dije: ‘No, tranqui, yo no te voy a dañar el hogar’. Es un bacán y lo admiro mucho, y yo no soy una mujer interesada", agregó la famosa.

Finalmente, Yina Calderón señaló que cuando su relación con Piter Albeiro terminó tuvo un desamor bastante fuerte. "Esa tusa me hizo tomar trago como ocho días seguidos ¡Fue la tusa de tu vida! Casi me muero", concluyó.

