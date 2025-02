Yo Me Llamo Shakira confirmó que está soltera: "Es oficial"

Andrea Correa, más conocida en Colombia por ser Yo Me Llamo Shakira en 2023, estuvo como invitada este 17 de febrero en el programa matutino Día a Día y dio una sorprendente noticia a los presentadores. La imitadora confirmó que, al igual que la cantante original, está soltera.

En la edición de Yo Me Llamo 2023, la imitadora de Shakira no solo impresionó con su gran parecido con la colombiana, sino que también se hizo popular entre los televidentes su historia de amor con César Narváez, Yo Me Llamo Elvis Crespo y quien en la actualidad participa nuevamente en el programa imitando a Luis Alfonso .

Yo Me Llamo Shakira está soltera

En medio de la visita de Yo Me Llamo Shakira a Día a Día, las presentadoras Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto le preguntaron a la imitadora cómo estaba su corazón, esperando que la cantante hablara de su relación con el también imitador.

"Yo estoy soltera, es oficial", expresó la imitadora de Shakira, dejando sorprendidos a los presentadores de Día a Día. "Esta mañana desde que llegamos dijimos: 'tenemos que preguntarle por Elvis'", expresó Carolina Soto.

Los presentadores quisieron saber más sobre lo que había pasado entre los participantes de Yo Me Llamo y la imitadora de Shakira señaló que su relación terminó hace cuatro días. Cuando Carolina Cruz le preguntó si creía que había opción de reconciliación, la cantante prefirió guardar silencio.

"Creo que fue un mal momento para preguntar por eso", dijo Catalina Gómez, pero Yo Me Llamo Shakira resaltó que se encontraba bien. "Hay que aprender a estar solos", detalló.

Había rumores de matrimonio

Yo me llamo Shakira salió al escenario y cautivó al público y al jurado con su puesta en escena. Caracol Televisión

La historia de amor entre Yo Me Llamo Shakira y Yo Me Llamo Elvis Crespo atrapó a los televidentes del programa de imitación en 2023. Ambos artistas no solo conquistaron con su talento, sino que se hicieron populares por iniciar su noviazgo dentro del concurso.

Tras unos meses después del programa, a mediados de 2023, todo parecía indicar que la pareja había decidido dar el siguiente paso. Esto se empezó a a firmar en portales de entretenimiento por una respuesta que dio la imitadora a una pregunta que le hicieron en sus redes sociales.

"Hola, ¿ya hay anillo?", le preguntó a la imitadora de Shakira un usuario de la red social Instagram. Sin dar muchos detalles al respecto, la cantante respondió con una foto junto a Yo me llamo Elvis Crespo y escribió: "Puede ser que estemos en eso".