Estos son los 10 mejores colegios de Colombia para estudiar en 2027, según reconocido ranking

Elegir un colegio es una de las decisiones más importantes para familias con niños y adolescentes en Colombia, por lo que conocer los resultados académicos y los reconocimientos de cada institución puede ser un punto de partida. Una de las firmas más reconocidas, Sapiens Research, dio a conocer este mes un nuevo ranking de los mejores colegios para estudiar en 2026-2027, incluyendo a 892 colegios de distintas regiones del país que cumplieron con los requisitos establecidos en su metodología. De acuerdo con la consultora, la cifra representa el 6,04 % de los más de 14.700 colegios que fueron analizados para esta edición.

En la clasificación aparecen instituciones públicas y privadas, de calendario A y B, ubicadas tanto en grandes ciudades como en municipios de menor tamaño. Los colegios se distribuyen en diez categorías, identificadas de D1 a D10, de acuerdo con los resultados académicos considerados por la investigación. Además, el ranking contempla una calificación adicional para los establecimientos que cuentan con certificaciones o acreditaciones de calidad. Para las familias interesadas en consultar los resultados, la clasificación también ofrece herramientas para comparar colegios y revisar cómo han cambiado sus resultados a lo largo de los años.

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La edición de este año incluye 892 instituciones educativas, de las cuales siete alcanzaron la categoría D1, la más alta de la clasificación. En el otro extremo, 23 colegios quedaron en D10, la categoría de entrada dentro del grupo seleccionado. La mayor cantidad de instituciones se concentra entre las categorías D5 y D9, que reúnen 713 colegios. Por su parte, las categorías D2, D3 y D4 agrupan a 149 establecimientos. Es importante tener en cuenta que las categorías no corresponden a puestos consecutivos en una tabla general. Según explica Sapiens Research, los resultados deben interpretarse como rangos de desempeño y no como una lista en la que cada colegio ocupa una posición ordinal frente a los demás.



¿Cuáles son los mejores 10 colegios de Colombia, según ranking?

Colegio Boston Internacional, Barranquilla, Atlántico Colegio Bilingüe Diana Oese, Cali, Valle del Cauca Colegio Nuevo Cambridge, Girón, Santander Colegio Anglo Americano, Bogotá, D. C. Colegio Bilingüe Divino Niño, Bucaramanga, Santander Gimnasio Contemporáneo, Armenia, Quindío Liceo Campo David, Bogotá, D. C. Nuevo Colegio del Prado, Barranquilla, Atlántico St George's School, Bogotá, D. C. Colegio Colombo Americano CAS, Bogotá, D. C.

El ranking también incluye instituciones como el Colegio Calatrava, en Bogotá; el Colegio los Ángeles, en Tunja; el Liceo Moderno Celestín Freinet Casanare, en Yopal; el Liceo Tacurí, en Cali; el Colegio Anglocanadiense de Neiva; el Colegio Reuven Feuerstein, en Bogotá; el Franciscano San Luis Rey, en Armenia; el Gimnasio San Diego, en Floridablanca; el Gimnasio Villa Fontana, en Tunja, y el Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis, en Barranquilla, entre otros colegios incluidos en la clasificación. Para consultar el ranking completo, puede ingresar a la página oficial de Sapiens Research, donde encontrará el listado de colegios clasificados por categoría y calificación.



¿Cómo se hizo el Ranking Col-Sapiens 2026-2027?

Para establecer cuáles colegios podían ingresar, Sapiens Research aplicó dos condiciones relacionadas con los resultados publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Según la metodología de la investigación, las instituciones debían cumplir los siguientes requisitos:



Haber obtenido la categoría A+ en la plataforma Prisma del Icfes durante 2024 y 2025.

Registrar un índice general igual o superior a 0,80 en cada uno de esos dos años.

Los colegios que no cumplieron ambas condiciones quedaron por fuera de la selección, independientemente de que tuvieran certificaciones o acreditaciones. Después de identificar los establecimientos que superaron los requisitos, la investigación utilizó los índices académicos para ubicarlos en alguna de las diez categorías del ranking. Para ello, tuvo en cuenta los resultados correspondientes a las cinco materias evaluadas y aplicó un procedimiento de cálculo que permite establecer los rangos de cada nivel. Es importante aclarar que esta clasificación no se basa exclusivamente en los resultados de las pruebas Saber 11 de un solo año. Los índices utilizados corresponden a 2024 y 2025, y cada uno incorpora resultados de varias promociones de estudiantes.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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