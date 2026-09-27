Presidente anuncia beca para joven que sacó 500 de 500 en el Icfes: ¿qué estudiará?

Matías Luengas Vergel tiene 16 años y acaba de cerrar su etapa escolar con un resultado de 500 puntos sobre 500 posibles en las Pruebas Saber 11. El estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda, en Cúcuta, no esperaba alcanzar el puntaje máximo cuando presentó el examen y, tras conocer la cifra, ahora tiene también asegurada una oportunidad para continuar con su formación universitaria.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo que el joven tendrá una beca para cursar los cinco años de su carrera universitaria. De acuerdo con el mandatario, el beneficio fue conseguido gracias a la generosidad de un empresario colombiano, cuyo nombre no fue revelado, y permitirá que Matías elija la universidad del país en la que quiera estudiar. "Conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que él elija", señaló el presidente en una publicación en su cuenta de X.

La noticia llega pocos días después de que el Icfes publicara los resultados individuales de las pruebas Saber 11 calendario A. El examen fue presentado el 26 de julio por más de 500.000 personas y los resultados estuvieron disponibles desde el 25 de septiembre. El puntaje global de la prueba se presenta sobre una escala máxima de 500 puntos. "Matías: este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar. Colombia cree en ti. Sigue soñando en grande y demostrando que el esfuerzo siempre vale la pena", agregó el mandatario en el comunicado.



Matías Luengas y su resultado de 500 puntos en las Pruebas Saber 11

Cuando Matías pudo consultar finalmente su resultado, encontró una cifra que, según contó, no esperaba. Durante una conversación con Noticias Caracol, el joven explicó que hubo preguntas del examen que le generaron dudas. Recordó, por ejemplo, una pregunta de Sociales relacionada con la organización de las comunidades afro y otra de Inglés basada en un texto sobre la creación de la primera motocicleta. "Hay preguntas que yo dije: esto es duro, que me quede bien", relató Matías al recordar el momento de la prueba.



Un joven de la ciudad de Cúcuta sacó 500 de 500 en el Icfes. Hablamos con él y nos contó que no esperaba ese resultado debido a la dificultad de las preguntas. Esta es su historia.



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A pesar de esas dudas, el resultado final fue de 500 sobre 500. El puntaje global de Saber 11 se calcula a partir de las cinco áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. El Icfes aclara que el examen no se aprueba ni se pierde, sino que sus resultados permiten conocer el desempeño de cada estudiante y sirven como referencia para sus decisiones académicas. Para Matías, las matemáticas ocupan un lugar especial dentro de esa formación. "Yo siento porque me da como un orden. La matemática siempre funciona de una manera, no es algo cambiante, entonces un cálculo siempre va a dar lo mismo", explicó.

El resultado en las Pruebas Saber 11 se suma a otros logros que Matías ha conseguido durante sus años de colegio. En 2025 obtuvo un reconocimiento en las Olimpiadas de Ciencia de la Universidad de Santander (UDES). Un año después, en 2026, consiguió el primer lugar nacional en el nivel avanzado de las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Su intención es estudiar Ingeniería en Matemáticas y continuar formándose en esta área. Sin embargo, su proyecto profesional no termina con la carrera universitaria. Entre sus planes está convertirse en profesor y llegar a las aulas de una universidad.



El colegio celebró el resultado de las Pruebas Saber 11

La noticia del puntaje también fue recibida por sus compañeros y profesores en Cúcuta. A las afueras del colegio Santo Ángel fue instalada una pancarta para celebrar el resultado de Matías, quien recibió el reconocimiento de sus compañeros luego de conocerse que había alcanzado los 500 puntos. Para el joven, sin embargo, el resultado no representa el cierre de su proceso académico. Después de terminar el colegio, deberá comenzar una nueva etapa relacionada con la carrera que quiere estudiar y con el proyecto profesional que ha construido desde hace varios años.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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