El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abrió las inscripciones para su Primera Convocatoria de Formación Presencial y a Distancia de 2027, con más de 60.000 cupos disponibles en diferentes regiones del país. La oferta está dirigida a personas que buscan comenzar una formación, adquirir nuevas habilidades o prepararse para ingresar al mercado laboral. El proceso de inscripción estará habilitado entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, los aspirantes podrán consultar los programas disponibles y escoger entre distintas áreas de conocimiento, de acuerdo con sus intereses y el nivel de formación que deseen cursar.

La convocatoria contempla programas de los niveles técnico, tecnológico, auxiliar, operario y profundización técnica. Entre las alternativas se encuentran opciones relacionadas con tecnología, gestión empresarial, contabilidad, gastronomía, construcción, logística, electricidad, confección y producción agropecuaria. De acuerdo con Yecid Torres, vocero de la Dirección de Formación Profesional del Sena, esta convocatoria reúne más de 60.000 oportunidades de formación en el territorio nacional. La entidad señaló que el inicio de las clases está previsto para enero de 2027 y recordó que los programas ofrecidos son gratuitos.



¿Qué programas ofrece el Sena en esta convocatoria?

Según el Sena, la oferta académica incluye cerca de 300 programas de formación en distintas áreas del conocimiento, con opciones tanto presenciales como a distancia. Dentro de los programas técnicos y tecnológicos se destacan alternativas relacionadas con desarrollo de software, finanzas, cocina, construcción, mercadeo y sistemas integrados de gestión, sectores que mantienen una alta demanda de personal capacitado en el mercado laboral colombiano.

#SENAHora Ya está abierta la I Convocatoria de Formación Presencial 2027 con más de 60 mil cupos en cerca de 300 programas.



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La convocatoria también contempla formación en niveles auxiliares. Entre las opciones disponibles aparecen programas de cocina, promotor de salud, información turística, servicios de bartender, producción de café, promoción de la seguridad alimentaria, almacenamiento, empaque y embalaje de objetos, operaciones de minería subterránea y servicio de alimentos y bebidas. Además, los interesados podrán encontrar cupos en programas para operarios y cursos de profundización técnica orientados al fortalecimiento de competencias específicas para el trabajo.



¿Cómo hacer la inscripción en el Sena?

Las personas interesadas deberán consultar la oferta académica y realizar su postulación a través de la plataforma oficial Betowa, habilitada por el Servicio Nacional de Aprendizaje para los procesos de admisión. Allí podrán revisar los requisitos de cada programa, verificar la disponibilidad de cupos y completar el procedimiento de inscripción.



La entidad recomendó revisar cuidadosamente las características de cada programa antes de formalizar la postulación, con el fin de seleccionar la opción que mejor se ajuste al perfil académico y profesional de cada aspirante. No olvide que tiene plazo hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026 para participar en esta convocatoria nacional. Tras el cierre de inscripciones, el proceso continuará con las etapas definidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje, mientras que el inicio de clases está previsto para enero de 2027.

La Alcaldía de Bogotá resaltó que esta convocatoria busca brindar nuevas oportunidades de formación a quienes desean fortalecer sus conocimientos, mejorar sus competencias laborales o dar los primeros pasos en su proyecto profesional mediante programas gratuitos ofrecidos por el Sena en diferentes regiones del país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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