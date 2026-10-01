Adiós a reconocido colegio de Bogotá tras 67 años de historia: ¿cuándo cerrará sus puertas?

El Gimnasio José Joaquín Casas Bilingual School, conocido también como el 'José Juaco', anunció el fin de sus actividades académicas en Bogotá, luego de 67 años dedicados a la educación de niños y jóvenes. La institución confirmó que dejará de funcionar el próximo 30 de noviembre de 2026, una decisión que pone fin a un proyecto educativo que comenzó con 40 estudiantes y que, con el paso de las décadas, "hizo parte de la formación de varias generaciones de colombianos". El anuncio se dio a conocer el 28 de septiembre, mediante una carta abierta en la que las directivas explicaron los motivos detrás del cierre y compartieron un mensaje dirigido a estudiantes, familias, docentes, egresados y demás integrantes de la comunidad educativa.

En el comunicado, el colegio reconoció que la determinación fue producto de un proceso de reflexión sobre su situación actual y sus perspectivas a futuro. "Es una decisión dificil y profundamente sentida por quienes hacemos parte de esta institución". Y aunque no detalló cifras financieras ni circunstancias económicas específicas, señaló que durante los últimos años tuvo que afrontar diferentes dificultades relacionadas con transformaciones sociales, estructurales y cambios en los valores que orientan la educación; sin embargo, la institución aclaró que la decisión es "asumida con responsabilidad, serenidad y gratitud por todo lo que hemos construido juntos".



¿Por qué cerrará sus puertas el Gimnasio José Joaquín Casas en Bogotá?

En su carta, el Gimnasio José Joaquín Casas explicó que la decisión de terminar sus operaciones se tomó luego de analizar los desafíos que ha enfrentado en los últimos años. Según el documento, el panorama educativo ha experimentado cambios importantes y la institución "se ha enfrentado a importantes retos y a una transformación inevitable del panorama educativo, marcada por factores sociales, estructurales y por cambios significativos en los valores que orientan la sociedad actual". En el comunicado, también expresó que el propósito de formar estudiantes y acompañar su desarrollo humano se mantuvo durante sus años de funcionamiento.

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"Después de una profunda reflexión sobre nuestro presente y nuestro futuro, hemos decidido finalizar nuestras actividades académicas el próximo 30 de noviembre. Lo hacemos conscientes de que estamos cerrando una institución, pero no una historia". La institución también aclaró que el cierre no responde a una pérdida de interés por la enseñanza. Por el contrario, aseguró que su vocación docente "continúa vigente", aunque las condiciones del entorno educativo han cambiado y plantean nuevos retos para los proyectos escolares. "La voluntad de educar, acompañar y formar seres humanos íntegros sigue siendo la misma. Pero la educación, como la sociedad, cambia", agregó la directiva.



La historia del Gimnasio José Joaquín Casas

La historia del Gimnasio José Joaquín Casas comenzó en 1959, cuando Jaime Leal González, nacido en 1924 y fallecido en 2019, puso en marcha la institución con un grupo de apenas 40 estudiantes. Leal González, quien se desempeñó como maestro, pedagogo e ingeniero civil, impulsó una propuesta educativa que buscaba ir más allá de la enseñanza de las asignaturas tradicionales. Desde sus inicios, el colegio adoptó "un sello de intelectualidad, calidad y formación humana, inspirado en principios de acompañamiento, respeto, buen trato y vida sana como pilares de la dignidad humana". Uno de los principios que orientó su propuesta fue el lema 'Hacia la Humana Perfección', una idea que "dejó como legado una visión educativa que hoy permanece plasmada en nuestro PEI, la convicción de que cada estudiante puede ser cada día mejor". En la carta, las directivas señalaron que el cierre se hará oficial el próximo 30 de noviembre de 2026.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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