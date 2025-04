¿No sabe qué estudiar? Estas son las carreras recomendadas por David Vélez, CEO de Nubank

David Vélez, fundador y CEO de Nubank compartió, bajo su experiencia creando la entidad financiera, cuáles sonlas carreras con mejor futuro laboral en tecnología y finanzas. El colombiano de 41 años nació en Medellín y tiene formación en ingeniería financiera de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Fue a los 30 años en São Paulo, Brasil, cuando decidió crear un banco solo con tecnología, sin oficinas, ni billetes

Y es que en una reciente conversación con el profesor Sergio Fajardo para Bumbox Podcast, el empresario aseguró que, aunque se le asocia con la banca, su empresa es una compañía de carácter tecnológico, más que un banco tradicional y se considera a sí mismo como un emprendedor. De acuerdo con la revista Forbes, Vélez tiene un patrimonio neto de $10.4 mil millones y es considerado el colombiano más rico. Razón por la cual, en otras ocasiones, ha recibido reconocimientos por su liderazgo y filantropía.

Durante la entrevista, el empresario resaltó que la educación debe ser multidisciplinaria con materias clave como: matemáticas, economía, negocios y tecnología, pues estos fueron los enfoques que le sirvieron para convertirse en el líder de Nubank. Antes de fundar el banco, Vélez trabajó en Wall Street, donde aplicó sus conocimientos en finanzas y tecnología para analizar inversiones. Fue en Brasil donde identificó una gran oportunidad: la falta de competencia en el sector bancario y la necesidad de soluciones digitales accesibles para millones de personas.

David Vélez, fundador y CEO de Nubank, es el hombre más rico de Colombia - AFP

¿Cómo llegó David Vélez a ser el colombiano más rico?

"Diez años después de que me gradúe de la universidad, yo sentía un radar prendido, pues escuchaba por todos lados cuál iba a ser esa oportunidad mía de emprendimiento. Siempre quise emprender y estuve buscando cuál negocio empezar; no sentía que había encontrado una oportunidad clara a la que yo le dedicara mi 100%. Uno de los fondos para los que trabajaba en Nueva York, me envió a Brasil y fue cuando abrí la oficina de ellos, fue cuando tuve la oportunidad de ver las diferentes industrias que en ese momento estaban para invertir", aseguró el empresario en la entrevista sobre sus inicios.

"Cuando pensamos cuáles son las industrias que crean más impacto, yo siempre estaba pensando en que no quería dedicarme 10 o 20 años a resolver un problema que a nadie le importa. Al contrario, quería dedicarme a resolver un problema que realmente tuviera un propósito más grande que simplemente empezar una empresa y ganar algo de plata. Cuando uno ve Colombia, Brasil, México, Argentina y todos los países de América Latina, las empresas más grandes son los bancos, que usualmente son oligopolios. El término significa que falta competencia y eso representa también pocas alternativas al consumidor", agregó.

Contó que, antes de fundar Nubank, pasó ocho semanas investigando sobre tecnología y banca digital, leyendo libros y consultando expertos, quienes le decían que su idea de fundar un banco digital no funcionaría por razones como: el regulador, la confianza de las personas, la falta de una agencia física, entre otros argumentos. Su pensamiento ante las críticas fue "vamos a probar. Si fallamos, lo hacemos haciendo algo grande. Y si funciona puede ser una grandísima oportunidad.

Y en ese momento decidió invertir su 100% en un banco digital, teniendo en cuenta el auge de los smartphones en el mundo. Así que montó "un plan de negocios para levantar capital. Tuve la suerte que el fondo que me ayudó, yo trabajaba con este, pero no sabían nada de Brasil ni de banca. Estuve 9 días hablando con todo el mundo, mostrándoles información y números para que luego de unos ocho días los lograra convencer. También busqué inversionistas locales".

¿Qué significa para David Vélez ser emprendedor?

¿Uno nace siendo emprendedor? Se sabe que el emprendimiento es una de las actividades más reconocidas en 2025 para crear un negocio desde cero, David Vélez inició en el mundo de la banca pensando en eso: comenzar su negocio y desarrollar metodologías para lograrlo, sin miedo a fallar. Es por eso que en la entrevista también dio a conocer lo que necesita una persona que quiere emprender en la actualidad. Estas son:



Tener pasión: "Uno se la va a pasar día y noche trabajando en esto. Se tiene que pensar que no es trabajo, porque vas a estar pensando en eso 24 horas y siete días a la semana. Uno tiene que estar enamorado de resolver ese problema, tiene que atraerle muchísimo".

Ver el emprendimiento como una aventura: "Ser emprendedor por la jornada y no por el fin en sí. Significa que si mucha gente empieza a emprender por el éxito, las conferencias, la fama, por levantar capital o por todo el brillo que traiga. Si no existe esa convicción es difícil seguir adelante; en cambio, si se ve el emprendimiento como una aventura en la que si tienes una falla está bien y si lo logras, también está bien, uno nunca se va a decepcionar porque lo estás haciendo por las razones correctas: aprender a resolver un problema, probarse y desafiarse".

Tener valores: "Le agregaría las características de tener: perseverancia, disciplina, visión, liderazgo". Ante esto, Sergio Fajardo agregó otras dos "la autoestima y un convencimiento extraordinario".

Según expresó David Vélez en una entrevista con Los Informantes, su pasión por el emprendimiento se despertó a temprana edad, influenciado por el ejemplo de sus familiares empresarios. A los 12 años, realizó su primera inversión al comprar una vaca, que con el tiempo se convirtió en un pequeño rebaño. Su trayectoria académica lo llevó a la Universidad de Stanford, donde obtuvo un título en ingeniería y posteriormente trabajó en empresas de inversión. Sin embargo, su espíritu emprendedor lo motivó a desafiar el sistema bancario tradicional, creando así el modelo exitoso de su empresa.

En 2013, con 30 años, fundó Nubank en Brasil, un banco 100 % digital con el que buscaba ofrecer servicios financieros sin intermediarios, sin costos excesivos y con una experiencia amigable para el usuario. La propuesta se expandió rápidamente, alcanzando hoy cerca de 90 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Su esposa, Mariel Reyes, economista peruana, fue una de las primeras en creer en su visión.

Inspirada por la determinación de Vélez, Mariel creó "Reprogramar", una iniciativa que capacita gratuitamente en programación a mujeres en situación vulnerable, conectándolas con oportunidades laborales que pueden multiplicar sus ingresos hasta cuatro veces. Vélez, en otras ocasiones, ha manifestado su intención de donar al menos la mitad de su fortuna a proyectos educativos en América Latina, con un enfoque especial en Colombia.

Carreras recomendadas por David Vélez

A partir de su experiencia, Vélez destacó que algunas disciplinas resultan esenciales para quienes desean emprender en fintech o en cualquier otro sector tecnológico. Entre ellas mencionó:



Ingeniería financiera

Ingeniería en sistemas o computación

Matemáticas aplicadas y estadística

Economía y administración de empresas

Física e inteligencia artificial

"Es válida la universidad, pero ahora están apareciendo un montón de alternativas distintas y una de las más recurrentes es la de 'necesitamos programadores'. Estamos entrando en lo que tal vez va a ser la mayor revolución socioeconómica que el ser humano ha tenido desde que existe la civilización. Especialmente en inteligencia artificial y va a ser mucho más grande que los cambios tecnológicos que existieron en la revolución industrial, los que hubo a principios del siglo XX", explicó David Vélez.

"La forma en cómo la sociedad va a cambiar dada esta tecnología y el paso acelerado, viene porque el paso de cambio solamente acelera y crea básicamente un contexto donde todas las industrias que conocemos van a ser reinventadas. Las marcas de comida, supermercados, transporte, es muy probable que de aquí a 10 años el 80% de esas empresas no existan porque la tecnología se está reinventando".

