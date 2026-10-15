Ofrecen hasta 100 % de descuento en intereses de comparendos: así puede acceder al beneficio

Los conductores que tienen comparendos pendientes en Cundinamarca tienen una nueva oportunidad para ponerse al día y reducir el monto de sus deudas. La Gobernación de Cundinamarca anunció un alivio temporal que permite obtener hasta un 100 % de descuento en los intereses acumulados de algunos comparendos de tránsito, una medida que estará vigente hasta finales de 2026.

La iniciativa hace parte de la campaña 'Haz las cuentas', te conviene, impulsada por la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, y busca incentivar el pago voluntario de obligaciones pendientes por infracciones de tránsito. El beneficio fue aprobado por la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 073 de 2026.



¿Quiénes pueden obtener el descuento en los comparendos?

El alivio está dirigido a personas naturales y jurídicas que tengan comparendos pendientes de pago en las sedes operativas adscritas a la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca. Para acceder al beneficio, los interesados deberán cancelar el valor total del capital adeudado antes del 30 de diciembre de 2026.

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Según la información oficial, el descuento aplica únicamente sobre los intereses generados por la deuda y varía dependiendo de la fecha en que fue impuesto el comparendo. La entidad explicó que los comparendos impuestos antes del 1 de enero de 2020 podrán recibir un descuento del 100 % en los intereses. Por su parte, quienes tengan multas impuestas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025 podrán acceder a una reducción del 90 % en estos cobros adicionales.



Cómo consultar si su comparendo tiene el beneficio

Los ciudadanos no tendrán que realizar trámites complejos para verificar si pueden acceder al alivio. El procedimiento se realiza directamente a través del portal de pagos habilitado por la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca. El proceso consiste en ingresar a la plataforma, seleccionar la opción de consulta por documento, elegir el tipo de identificación correspondiente y digitar el número del documento. Posteriormente, el usuario podrá revisar sus obligaciones pendientes y abrir la liquidación respectiva.



Si la deuda cumple con las condiciones establecidas por la Ordenanza 073 de 2026, aparecerá automáticamente la opción “Aplicar amnistía ORDENANZA 073/2026”. Al marcarla, el sistema recalculará el valor total y descontará los intereses correspondientes.



Aunque la medida representa una oportunidad importante para miles de conductores, la Gobernación aclaró que existen algunas excepciones. Entre ellas se encuentran los comparendos relacionados con conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, sanciones contempladas en la Ley 1696 de 2013.

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Tampoco podrán acogerse al beneficio aquellas obligaciones que hagan parte de procesos de insolvencia, reorganización empresarial, liquidación u otros regímenes especiales establecidos por la normativa vigente. Además, las autoridades enfatizaron que este alivio no corresponde a una amnistía general. Los comparendos que no cumplan con las condiciones exigidas seguirán sujetos a los procedimientos ordinarios de cobro.

Desde la administración departamental insistieron en que el beneficio tiene carácter temporal y que los interesados deben revisar su situación lo antes posible para evitar perder la oportunidad.

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De acuerdo con Carolina Fernández, jefe de la Oficina de Procesos Administrativos y Cobro Coactivo de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, quienes paguen el valor principal de su comparendo podrán ahorrarse la totalidad o gran parte de los intereses acumulados, dependiendo de cada caso.

Para muchos conductores, esta puede ser una ocasión clave para ponerse al día con sus obligaciones de tránsito pagando significativamente menos dinero. El plazo para acceder al descuento vence el próximo 30 de diciembre de 2026, por lo que la recomendación es consultar cuanto antes el estado de la deuda y verificar si aplica para el beneficio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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