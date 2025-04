Oraciones para el Jueves Santo 2025: conmemoración de la Última Cena y vida en servicio a los demás

El Jueves Santo marca el inicio del Triduo Pascual, el periodo más sagrado para la fe. En este día se conmemoran momentos esenciales en la vida de Jesús, como la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies y la Última Cena que compartió con sus discípulos antes de su pasión.

Durante la jornada de este día muchos fieles asisten a la Misa de la Cena del Señor para recordar los gestos y enseñanzas que Jesús dejó antes de ser traicionado por Judas y luego ser arrestado.



¿Cuál es el significado del Jueves Santo?

El Jueves Santo tiene un profundo significado dentro de la Semana Santa, ya que conmemora dos momentos cruciales en la vida de Jesús y de la Iglesia. Este día se centra en la Última Cena, cuando Jesús, junto a sus apóstoles, compartió el pan y el vino, anticipando su sacrificio en la cruz.

Es en esa ocasión Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, dándoles a sus discípulos un mandato claro: "Hagan esto en memoria mía". A través de este acto, hoy en día los católicos celebran la misa como un memoria viva de la pasión y muerte de Cristo.

Además, el Jueves Santo también resalta la institución del sacerdocio, ya que Jesús escogió a sus apóstoles para continuar su misión en el mundo. Al darles el poder de ofrecer la eucaristía, estableció el sacerdocio como un pilar fundamental en la vida de la Iglesia.

Otro elemento significativo de este día es el lavatorio de los pies, un acto que Jesús realizó para enseñar a sus discípulos el valor de la humildad y el servicio a los demás. En la misa del Jueves Santo, el sacerdote lava los pies de algunos feligreses, imitando el gesto de Jesús y recordando la vida en servicio al prójimo.

También es un día propicio para el silencio interior, la reflexión y la meditación sobre el sacrificio de Cristo. La pregunta central de este día se enfoca en: ¿Estoy dispuesto a entregarme a los demás como lo hizo Jesús?

Lecturas y evangelio recomendadas del día:

Éxodo 12:1-8, 11-14 : en este pasaje, Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre cómo celebrar la primera Pascua, sacrificando un cordero y marcando las puertas con su sangre, como señal para evitar la plaga que azotaría a Egipto.

: en este pasaje, Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre cómo celebrar la primera Pascua, sacrificando un cordero y marcando las puertas con su sangre, como señal para evitar la plaga que azotaría a Egipto. 1 Corintios 11:23-26: San Pablo recuerda a los cristianos el acto de la Última Cena, en la que Jesús parte el pan y comparte el vino con sus discípulos, instituyendo el sacramento de la Eucaristía y pidiendo que se haga en memoria de Él hasta su regreso.

San Pablo recuerda a los cristianos el acto de la Última Cena, en la que Jesús parte el pan y comparte el vino con sus discípulos, instituyendo el sacramento de la Eucaristía y pidiendo que se haga en memoria de Él hasta su regreso. Lucas 22:14-20: en este pasaje, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, anticipando su sacrificio y estableciendo la Eucaristía como el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Jesús parte el pan y comparte el vino, invitando a sus discípulos a hacerlo en su memoria.

Evangelio del Día:

Juan 13:1-15: este evangelio relata el lavatorio de los pies de los discípulos por parte de Jesús durante la Última Cena. Jesús, al hacerlo, les enseña la importancia de la humildad y el servicio mutuo, indicando que debe seguirse su ejemplo.



Oraciones para el día Jueves Santo

Además de las misas, una de las formas más profundas de conectar con el sentido de este día es a través de la oración. Por eso, seguido de esto le proporcionamos rezos para meditar el significado de este día santo:

Señor, quiero que mi relación contigo sea más intensa cada día. Te alabo desde lo profundo de mi corazón porque has decidido quedarte con nosotros y acompañarnos hasta el fin de los tiempos.

Has decidido alimentarnos con tu propio cuerpo a través de la Sagrada Eucaristía y aunque nuestros engañosos sentidos humanos solo vean un trozo de pan, allí estás Tú, esperando que nos hagamos uno contigo

Ayúdame a entender que para seguir tu proyecto de vida debo amar y ser servidor de los demás, pues si tú, siendo el rey de reyes, lavaste los pies a tus discípulos, yo también debo imitarte en obras y pensamientos

Así como tú has sanado mis heridas, sé mi fuente de poder para poder hacer lo mismo con aquellos que no han salido de su dolor, escucharlos, atenderlos y sobre todo, acercarlos a tu amor. Con el ejemplo que me has dado me enseñas a vivir en el amor y a salir de ese camino egoísta que la sociedad hoy propone: La superación personal sin importar a quien dejo atrás en el camino.

Dame, Señor mío, conciencia para crecer y ser cada día mejor, que tu alimento divino sea la fuente que me impulse y me proyecte a hacerlo todo bien sembrando esperanzas a mi paso.

Te doy gracias por todas las bendiciones que hoy me darás. Ayúdame a esforzarme sin desánimo y a ser la mejor versión de mí mismo. Te amo, Dios mío, confío en tu poder, que todo lo transforma, que consuela y renueva el espíritu victorioso en cada uno de nosotros a través de la eucaristía. Amén.

Oración para rezar en familia:

Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar: dar la vida por otro.

Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino, para saciar nuestra hambre y nuestra sed.

Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces Uno contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra.

Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia.

Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor.

Bendice nuestra cena, Señor; bendice a nuestros hermanos más frágiles y enfermos con quienes hoy nos sentimos especialmente unidos; que la fraternidad alumbre para ellos la esperanza. Amén.

Estas oraciones tomadas de portales oficiales religiosos, ayudan a profundizar en el sentido espiritual de este día tan importante, marcada por el amor, el servicio y la entrega de Jesús.