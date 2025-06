¿Su carrera está en la lista? Estas son las profesiones que sobrevivirán a la IA, según Bill Gates

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, explicó en una conferencia cómo la inteligencia artificial transformará el mercado laboral y detalló a tres campos que, según su criterio, resistirán a esta nueva tecnología y resultarán fundamentales en las próximas décadas. Durante una entrevista en The Tonight Show y a través de publicaciones en su blog personal GatesNotes, el cofundador de Microsoft señaló que, aunque muchas profesiones corren el riesgo de ser desplazadas, hay unas que se mantendrán firmes.

Según Gates, uno de los principales riesgos de la inteligencia artificial es en el ámbito laboral: "El principal impacto de la IA en el trabajo será ayudar a las personas a realizar sus trabajos de forma más eficiente. Esto será así tanto si trabajan en una fábrica como en una oficina, gestionando llamadas de ventas y cuentas por pagar. Con el tiempo, la IA será lo suficientemente capaz de expresar ideas como para redactar sus correos electrónicos y gestionar su bandeja de entrada. Podrá redactar una solicitud en un inglés sencillo, o en cualquier otro idioma, y generar una presentación completa de su trabajo", comenzó explicando en su artículo.

Anteriormente, el empresario ya había recomendado a los graduados las profesiones con mejores oportunidades en los próximos años si lo que quieren es ser exitosos. Gates comenzó diciendo que a él suelen pedirle "consejos sobre su carrera profesional" y que "si yo estuviera empezando hoy y buscando el mismo tipo de oportunidad, buscaría tener un gran impacto en el mundo", indicó. Sus respuestas dieron lugar a las carreras que él recomienda estudiar: las energías limpias, las biociencias y la inteligencia artificial, una de las que más preocupa en la actualidad.



Las tres profesiones que sobrevivirán a la inteligencia artificial

Codificadores

Según Gates, quienes construyen las herramientas de la inteligencia artificial son también los más protegidos frente a su avance. Ante esto, el empresario sostiene que, si bien la IA puede escribir fragmentos de código, aún depende de seres humanos para tareas de alto nivel: diseñar arquitecturas complejas, resolver errores críticos y garantizar la seguridad de los sistemas. Así las cosas, también afirmó que, de hecho, la programación se está convirtiendo en una nueva forma de alfabetización. En palabras de Gates, saber programar es comprender "el idioma en el que se escribe el futuro".

"El desarrollo de la IA y la IAG ha sido el gran sueño de la industria informática. Durante décadas, la pregunta era cuándo las computadoras serían mejores que los humanos en algo más que hacer cálculos. Ahora, con la llegada del aprendizaje automático y la enorme potencia computacional, las IA sofisticadas son una realidad y mejorarán muy rápidamente. Las innovaciones llegarán mucho más rápido que tras el avance de los microprocesadores. Pronto, la era pre-IA parecerá tan lejana como los días en que usar una computadora significaba escribir en el símbolo del sistema 'C:>' en lugar de tocar la pantalla", escribió Gates en su blog.

Expertos en energía

El empresario asegura que uno de los problemas más grandes actualmente es el cambio climático, por lo que el papel de los profesionales en el sector energético sigue siendo importante para el planeta. La transición hacia fuentes renovables, la innovación en almacenamiento y distribución, y la regulación de mercados energéticos requieren conocimientos técnicos, criterios éticos, sensibilidad ambiental y capacidad de adaptación. Gates explica que la inteligencia artificial podría optimizar estos procesos, pero no reemplazar el juicio humano en los desafíos que se enfrentan en este sector.

"El cambio climático es otro problema en el que estoy convencido de que la IA puede hacer que el mundo sea más equitativo. La injusticia del cambio climático radica en que quienes más sufren —los más pobres del mundo— son también quienes menos han contribuido al problema. El mundo necesita asegurarse de que todos, y no solo las personas con recursos, se beneficien de la inteligencia artificial. Los gobiernos y la filantropía deberán desempeñar un papel fundamental para garantizar que esta reduzca la desigualdad y no la aumente. Esta es la prioridad de mi trabajo en IA".

Biólogos

Finalmente, Gates destaca a los biólogos como pieza esencial en la ciencia del futuro, pues con el auge de la medicina personalizada, el empresario explica que la edición genética y la biotecnología, los desafíos de salud global, como las nuevas pandemias, enfermedades neurodegenerativas o el envejecimiento celular, requerirán habilidades humanas que la IA aún no puede replicar: intuición científica, pensamiento crítico y capacidad para formular hipótesis disruptivas. La inteligencia artificial puede ayudar a procesar millones de datos, pero, según el cofundador de Microsoft, la innovación sigue siendo humana.

"Además de facilitar la atención médica, la IA acelerará drásticamente el ritmo de los avances médicos. La cantidad de datos en biología es enorme, y es difícil para los humanos comprender el funcionamiento de todos los sistemas biológicos complejos. Ya existe software que puede analizar estos datos, inferir las vías de acción, buscar dianas en patógenos y diseñar fármacos en consecuencia. Algunas empresas están trabajando en medicamentos contra el cáncer desarrollados de esta manera"



¿Qué piensa Bill Gates sobre la IA?

El empresario y filántropo Bill Gates comparó a la IA con la invención del microprocesador, el celular e incluso el internet. En 2023 describió a la IA como "la segunda demostración tecnológica más impresionante", que ha presenciado en su vida. El multimillonario ha sostenido en varias ocasiones que la IA transformará la forma en que las personas trabajan, estudian, se comunican y acceden a servicios esenciales como la salud. En particular, afirma que esta tecnología puede reducir las desigualdades en tres sectores clave: salud, educación y cambio climático.

En el ámbito sanitario, Gates visualiza un futuro donde las IA ayuden a profesionales a optimizar su tiempo, realizar triajes, diseñar medicamentos personalizados y facilitar el acceso a tratamientos en países de bajos ingresos. En educación, prevé sistemas adaptativos que personalicen el aprendizaje de cada estudiante y proporcionen retroalimentación inmediata, aunque subraya que estas herramientas no reemplazarán la relación docente-estudiante.

Pero, ¿Y los riesgos? Gates también explica que la IA tiene errores de razonamiento, desinformación y el mal uso por parte de humanos. Si bien reconoce que la IA comete fallos, cree que con pruebas rigurosas y desarrollos éticos, los beneficios superarán los peligros: "Existe la amenaza que representan los humanos equipados con IA. Como la mayoría de los inventos, la inteligencia artificial puede utilizarse con fines benéficos o malignos. Existen otros problemas, como que las IA den respuestas incorrectas a problemas matemáticos debido a sus dificultades con el razonamiento abstracto", subrayó.

"Esta nueva tecnología puede ayudar a personas de todo el mundo a mejorar sus vidas. Al mismo tiempo, el mundo necesita establecer las reglas del juego para que las desventajas de la inteligencia artificial sean ampliamente superadas por sus beneficios, y para que todos puedan disfrutar de ellos sin importar dónde vivan o cuánto dinero tengan. La era de la IA está llena de oportunidades y responsabilidades", concluye en el artículo donde da su visión sobre la IA.

