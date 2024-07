Los grandes miedos del periodista Camilo Durán Casas: los médicos y la vejez

Camilo Durán Casas, el corredor de bolsa que abandonó todo por cumplir su sueño de ser periodista, murió el 9 de junio de 2012 a los 57 años. Un infarto fulminante terminó con su vida, dejando confusos a muchos que no conocían que él padeciera algún problema de salud y lo consideraban un hombre saludable y alegre.

Sin embargo, el periodista que se hizo popular por su gran conocimiento sobre política y economía, así como sus acertados comentarios cargados de humor, poco chequeaba su salud. Según las personas que más lo conocieron, el periodista no disfrutaba de tener consultas médicas y las evitaba a toda costa; además, era un fumador incansable.

Camilo Durán Casas no quería morir viejo

Sus amigos más cercanos recordaron que el cigarrillo era una de sus grandes debilidades. Su hija Ana María Durán aseguró que "era un fumador empedernido hasta el final de sus días, recuerdo mucho yendo a Girardot y él con la ventana abierta, fumando su piel roja por la ventana".

Su amor por el cigarrillo podía compararse con su fobia por los médicos, siempre confió en su estado de salud y aseguraba que se sentía muy sano. "Para nadie era un secreto que le encantaba fumar, tomarse sus whiskeys, pero pues nunca se preocupó, eso no era negociable con él, le encantaba y siempre dijo que le parecía muy harto morirse sano, fuerte y musculoso", agregó su hija.

Gustavo Gómez, su colega y gran amigo, recordaba que constantemente Camilo Durán Casas renegaba sobre los médicos y sus malas noticias. "Decía: ¿yo para qué voy donde los médicos? ¿Qué tal me digan que estoy enfermo? ¿Qué tal me manden exámenes y encuentren algo? ¿Para qué voy a ir donde los médicos y que me digan que me voy a morir?".

Por su parte, Santiago Durán, hijo de Camilo Durán Casas, señaló que "algo que siempre hablamos es que él siempre le tuvo miedo a la vejez, él siempre me decía que nunca quería llegar al momento en que le tocara que le ayudaran a hacer cualquier cosa".

