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Gol Caracol  / Ciclismo  / Paul Seixas hizo historia; impuso dos récords tras ganar el Giro de Lombardía 2026

Paul Seixas hizo historia; impuso dos récords tras ganar el Giro de Lombardía 2026

Este sábado, el francés Paul Seixas ganó el Giro de Lombardía 2026, batiendo dos históricas marcas del ciclismo mundial. ¿De qué se trata?

Por: AFP
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Paul Seixas, ganador del Giro de Lombardía 2026.
Paul Seixas, ganador del Giro de Lombardía 2026.
AFP.

El francés Paul Seixas se convirtió este sábado con 20 años y 16 días en el ganador más joven de un Monumento de ciclismo desde 1944, y en el vencedor del Giro de Lombardía más joven de la historia.

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Esta es la lista de los diez ganadores más jóvenes de Monumentos del ciclismo, las cinco carreras de un día más prestigiosas del calendario (Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Flandes, Milán-San Remo, París-Roubaix, Giro de Lombardía):

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1. Victor Fastre (BEL), ganador de la Lieja-Bastoña-Lieja en 1909, con 18 años y 362 días
2. Georges Ronsse (BEL), Lieja-Bastoña-Lieja 1925, 19 años y 102 días
3. Rik Van Steenbergen (BEL), Tour de Flandes 1944, 19 años y 206 días
4. Paul Seixas (FRA), Giro de Lombardía 2026, 20 años y 16 días
5. Maurits Raes (BEL), Lieja-Bastoña-Lieja 1927, 20 años y 83 días
6. Giovanni Gerbi (ITA), Giro de Lombardía 1905, 20 años y 161 días
7. Ugo Agostini (ITA), Milán-San Remo 1914, 20 años y 252 días
8. Eddy Merckx (BEL), Milán-San Remo 1966, 20 años y 275 días
9. Albert Champion (FRA), París-Roubaix 1899, 20 años y 362 días
10. Valère Van Sweevelt (BEL), Lieja-Bastoña-Lieja 1968, 21 años y 13 días

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