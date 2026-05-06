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Gol Caracol  / Gianluca Prestianni y el caso de racismo contra Vinícius Júnior; hay novedad con su sanción

Gianluca Prestianni y el caso de racismo contra Vinícius Júnior; hay novedad con su sanción

Luego que el argentino llamara presuntamente "mono" a Vinícius Júnior en un encuentro de la Champions League, la FIFA decidió tomar radical decisión sobre el castigo ya impuesto.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Gianluca Prestianni, jugador del Benfica.
Gianluca Prestianni, jugador del Benfica.
AFP

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