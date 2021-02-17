Follow Us
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Samuel Umtiti

Samuel Umtiti

  Rakitic, Umtiti, Alcacer y Mina - Jugadores del Barcelona.
    Rakitic, Umtiti, Alcacer y Mina - Jugadores del Barcelona.
    AFP.
    Gol Caracol

    Dura confesión de un exBarcelona: "Sufría de soledad, no hablaba con nadie y necesitaba ayuda"

    Retirado y lejos de las canchas, un exjugador habló sin tapujos sobre una gran crisis que sufrió durante su permanencia en el Barcelona. Acá la historia completa.

  • 311232_samuel_umtiti_250419_afp_e.jpg
    Samuel Umtiti se ha perdido la mayor parte de la temporada con Barcelona. FOTO: AFP.
    Gol Caracol

    Barcelona y Samuel Umtiti llegaron a un acuerdo para terminar su vinculación que iba hasta el 2026

    El Barcelona ha pagado la cláusula de rescisión estipulada en el contrato del jugador francés para liberarlo del equipo azulgrana. Tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026.

  • Samuel Umtiti, defensa central del Fútbol Club Barcelona
    Samuel Umtiti, defensa central del Fútbol Club Barcelona
    Getty Images
    Gol Caracol

    Terminó el 'novelón', entre Samuel Umtiti y FC Barcelona: confirmado en su nuevo equipo en Italia

    Luego de tantos rumores y una relación completamente rota entre ambas partes, el defensa central cambiará de aires.

  • Samuel Umtiti, defensa central del Fútbol Club Barcelona
    Samuel Umtiti, defensa central del Fútbol Club Barcelona
    Getty Images
    Gol Caracol

    El posible destino de Samuel Umtiti está lejos del Barcelona, de Xavi Hernández

    El defensor francés no será tenido en cuenta por el entrenador 'azulgrana' y buscará emigrar en pro de sumar minutos.

  • Xavi-Hernández.jpg
    Xavi Hernández, DT de Barcelona.
    Getty Images
    Gol Caracol

    No todo son incorporaciones: el Barcelona ahora piensa en el plan éxodo

    El conjunto ‘azulgrana’ quiere buscar acomodo lo antes posible a los jugadores que Xavi no tendrá en cuenta para la temporada que se avecina.

  • Samuel Umtiti
    Samuel Umtiti, jugador de Barcelona
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    ¡Ay Samuel Umtiti, hay que tener paciencia! El francés se enojó con niño que le pidió un autógrafo

    Las imágenes del accionar del jugador del Barcelona se hicieron virales en redes sociales. Al final, el menor no recibió la firma del central 'culé'.

  • Samuel Umtiti, defensa central del Fútbol Club Barcelona
    Samuel Umtiti, defensa central del Fútbol Club Barcelona
    Getty Images
    Gol Caracol

    Malas noticias en Barcelona: se confirmó el largo tiempo de baja de Samuel Umtiti, tras ser operado

    El defensa central sufrió una fractura en su pie derecho y, ahora, el técnico Xavi Hernández deberá tomar cartas en el asunto.

  • 336415_samuel_umtiti_090520_afpe.jpg
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Más problemas para Xavi Hernández en el FC Barcelona: delicada lesión de Samuel Umtiti

    El defensor central, quien extendió su contrato con el club hasta 2026, recientemente, deberá ser operado.

  • Samuel Umtiti, defensa central del Fútbol Club Barcelona
    Samuel Umtiti, defensa central del Fútbol Club Barcelona
    Getty Images
    Gol Caracol

    Samuel Umtiti, 'explotó' contra unos hinchas: impidieron que moviera su auto, se bajó y los encaró

    "¿Sabes lo que es el respeto?" El defensa central del F.C. Barcelona vivió momentos de máxima tensión este miércoles.

  • Samuel Umtiti
    Samuel Umtiti, jugador de Barcelona
    - Foto: Getty
    Gol Caracol

    Samuel Umtiti, futbolista de Barcelona: "A veces es mejor que el silencio se ocupe de las cosas"

    El jugador francés, quien en estos días no es muy querido por la afición azulgrana, habló sobre su situación actual en el club catalán.

Endrick, delantero brasileño, en un partido del Real Madrid, por La Liga de España
Endrick, delantero brasileño, en un partido del Real Madrid, por La Liga de España
AFP
Gol Caracol

Endrick dijo 'adiós' a Real Madrid y fue presentado en su nuevo club; "la Navidad llegó antes"

Ante la falta de minutos en el conjunto 'merengue' y buscando continuidad, pensando en el Mundial 2026, Endrick tomó la decisión de cambiar de aires.

Carlos Bacca quiere seguir en Junior de Barranquilla en 2026.jpg
Carlos Bacca, dispuesto a seguir en Junior de Barranquilla.
Foto: @goleador70.
Fútbol Colombiano

Carlos Bacca se niega al retiro: rechazaría dinero para que Junior le renueve contrato

El delantero atlanticense de 39 años de edad quiere seguir defendiendo la camiseta rojiblanca, a pesar de que una lesión lo tiene afuera de las canchas.

Pelea entre jugadores de Barranquilla FC y Caimanes, por la Liga de Fútbol del Atlántico.
Pelea entre jugadores de Barranquilla FC y Caimanes, por la Liga de Fútbol del Atlántico.
Foto: Pantallazo de X.
Fútbol Colombiano

Batalla campal en partido del fútbol colombiano; puños, patadas, empujones y más

Polémica situación se vivió en duelo del fútbol colombiano, en el marco por la gran final de la Liga de fútbol del Atlántico. Terminaron a los golpes y más.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
AFP
Gol Caracol

Diego Simeone, más de una década en Atlético de Madrid y todavía falta más

Este 23 de diciembre es una fecha especial tanto para Diego Simeone como Atlético de Madrid. El entrenador argentino ha liderado con 'garra' a los 'colchoneros'.

Marino Hinestroza, se dilata su llegada a Boca Juniors.jpg
Marino Hinestroza aún no es firmado por Boca Juniors.
Foto: Atl. Nacional.
Colombianos en el exterior

Alarma en Argentina por Marino Hinestroza: “Traspaso a Boca Juniors se enfrió”

Desde la prensa del sur del continente americano se lanzó el campanazo de alerta sobre el futbolista colombiano, pues su anunciado el fichaje aún no se ha concretado.

Washington Aguerre, arquero uruguayo
Washington Aguerre, arquero uruguayo
Foto: X/@DIM_Oficial
Fútbol Colombiano

Washington Aguerre y su mensaje de despedida para Medellín: "Me voy con la frente en alto"

El arquero uruguayo dejó unas palabras en sus redes sociales luego de confirmarse su marcha del Medellín. Washington Aguerre no se guardó nada.

Atlético Nacional vs. Millonarios, por Copa Sudamericana 2026, fecha y hora.jpg
Nacional y Millonarios se enfrentará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.
Foto: Atl. Nacional.
Gol Caracol

Confirman fecha y hora para Nacional vs. Millonarios, en Medellín, por Copa Sudamericana

La programación del clásico de eliminación directa entre escuadras colombianas fue anunciada por la Conmebol, ente organizador del torneo continental.

Cristiano Ronaldo: rivales de Portugal en Mundial 2026 tras sorteo de grupos.jpg
Cristiano Ronaldo ya tiene rivales para el Mundial 2026.
Foto: FPF.
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo y un nuevo 'juguete'; compró un 'búnker' al que casi es imposible de acceder

La vida del portugués siempre se ha caracterizado por estar llena de lujos. En esta ocasión, le sumó un ostentoso búnker al que solo se puede ingresar por barco privado o hidroavión.