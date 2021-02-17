Gol Caracol Samuel Umtiti
Samuel Umtiti
-
Gol Caracol
Dura confesión de un exBarcelona: "Sufría de soledad, no hablaba con nadie y necesitaba ayuda"
Retirado y lejos de las canchas, un exjugador habló sin tapujos sobre una gran crisis que sufrió durante su permanencia en el Barcelona. Acá la historia completa.
-
Gol Caracol
Barcelona y Samuel Umtiti llegaron a un acuerdo para terminar su vinculación que iba hasta el 2026
El Barcelona ha pagado la cláusula de rescisión estipulada en el contrato del jugador francés para liberarlo del equipo azulgrana. Tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026.
-
Gol Caracol
Terminó el 'novelón', entre Samuel Umtiti y FC Barcelona: confirmado en su nuevo equipo en Italia
Luego de tantos rumores y una relación completamente rota entre ambas partes, el defensa central cambiará de aires.
-
Gol Caracol
El posible destino de Samuel Umtiti está lejos del Barcelona, de Xavi Hernández
El defensor francés no será tenido en cuenta por el entrenador 'azulgrana' y buscará emigrar en pro de sumar minutos.
-
Gol Caracol
No todo son incorporaciones: el Barcelona ahora piensa en el plan éxodo
El conjunto ‘azulgrana’ quiere buscar acomodo lo antes posible a los jugadores que Xavi no tendrá en cuenta para la temporada que se avecina.
-
Gol Caracol
¡Ay Samuel Umtiti, hay que tener paciencia! El francés se enojó con niño que le pidió un autógrafo
Las imágenes del accionar del jugador del Barcelona se hicieron virales en redes sociales. Al final, el menor no recibió la firma del central 'culé'.
-
Gol Caracol
Malas noticias en Barcelona: se confirmó el largo tiempo de baja de Samuel Umtiti, tras ser operado
El defensa central sufrió una fractura en su pie derecho y, ahora, el técnico Xavi Hernández deberá tomar cartas en el asunto.
-
Gol Caracol
Más problemas para Xavi Hernández en el FC Barcelona: delicada lesión de Samuel Umtiti
El defensor central, quien extendió su contrato con el club hasta 2026, recientemente, deberá ser operado.
-
Gol Caracol
Samuel Umtiti, 'explotó' contra unos hinchas: impidieron que moviera su auto, se bajó y los encaró
"¿Sabes lo que es el respeto?" El defensa central del F.C. Barcelona vivió momentos de máxima tensión este miércoles.
-
Gol Caracol
Samuel Umtiti, futbolista de Barcelona: "A veces es mejor que el silencio se ocupe de las cosas"
El jugador francés, quien en estos días no es muy querido por la afición azulgrana, habló sobre su situación actual en el club catalán.