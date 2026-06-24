Partidos EN VIVO HOY 24 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 24 e junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos A, B y C. Así las cosas, salen al 'ruedo' selecciones como las de Marruecos, México y Brasil; esta última se enfrenta a Escocia y dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 24 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 24 de junio del 2026:

Equipos Hora/ Canal Bosnia y Herzegovina vs. Catar 2:00 de la tarde - DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN,Amazon Prime Video. Suiza vs. Canadá 2:00 de la tarde - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video. Escocia vs. Brasil 5:00 de la tarde - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com Marruecos vs. Haití 5:00 de la tarde - DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video. República Checa vs. México 8:00 de la noche - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video. Sudáfrica vs. Corea del Sur 8:00 de la noche - DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, DAZN,Amazon Prime Video.