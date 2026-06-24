Partidos EN VIVO HOY 24 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 24 e junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos A, B y C. Así las cosas, salen al 'ruedo' selecciones como las de Marruecos, México y Brasil; esta última se enfrenta a Escocia y dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 24 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 24 de junio del 2026:
|Equipos
|Hora/ Canal
|Bosnia y Herzegovina vs. Catar
|2:00 de la tarde - DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN,Amazon Prime Video.
|Suiza vs. Canadá
|2:00 de la tarde - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video.
|Escocia vs. Brasil
|5:00 de la tarde - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Marruecos vs. Haití
|5:00 de la tarde - DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video.
|República Checa vs. México
|8:00 de la noche - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video.
|Sudáfrica vs. Corea del Sur
|8:00 de la noche - DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, DAZN,Amazon Prime Video.
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