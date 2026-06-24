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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 24 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 24 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 24 de junio, con acción en los grupos A, B y C del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Brasil juego HOY en el Mundial 2026, enfrenta a Escocia.
Brasil juego HOY en el Mundial 2026, enfrenta a Escocia.
AFP

Este miércoles 24 e junio, el calendario del Mundial 2026 muestra acción en los grupos A, B y C. Así las cosas, salen al 'ruedo' selecciones como las de Marruecos, México y Brasil; esta última se enfrenta a Escocia y dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 24 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Néstor Lorenz, dt de la Selección Colombia
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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 24 de junio del 2026:

EquiposHora/ Canal
Bosnia y Herzegovina vs. Catar2:00 de la tarde - DGO, DSports 2, Paramount+, DAZN,Amazon Prime Video.
Suiza vs. Canadá2:00 de la tarde - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video.
Escocia vs. Brasil5:00 de la tarde - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
Marruecos vs. Haití5:00 de la tarde - DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video.
República Checa vs. México8:00 de la noche - DGO, DSports, Paramount+, DAZN, Amazon Prime Video.
Sudáfrica vs. Corea del Sur8:00 de la noche - DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, DAZN,Amazon Prime Video.

Marruecos y Haití se enfrentan por el liderado del grupo B del Mundial 2026
Gol Caracol

Marruecos vs. Haití, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo C del Mundial 2026

Escocia y Brasil se enfrentan el grupo C del Mundial 2026.
Gol Caracol

Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

República Checa y México se enfrentan por la tercera fecha del grupo A del Mundial 2026.
Gol Caracol

República Checa vs. México, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan en el grupo A del Mundial 2026.
Gol Caracol

Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo A del Mundial 2026

Bosnia y Catar se enfrentan por el grupo B del Mundial 2026
Gol Caracol

Bosnia y Herzegovina vs. Catar, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá
Gol Caracol

Suiza vs. Canadá, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del del grupo B del Mundial 2026

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