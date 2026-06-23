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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

La Selección Colombia superó 1-0 a RD Congo y acá le contamos todos los detalles sobre su tercera presentación en el grupo K del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Selección Colombia en el Mundial 2026.
Selección Colombia en el Mundial 2026.
AFP.

La Selección Colombia tuvo su segunda cita este martes contra el RD Congo, consiguiendo una importante victoria 1-0, con la cual selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El único tanto del encuentro fue obra de Daniel Muñoz.

El juego entre 'cafeteros' y 'lusos' está programado para el próximo sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m. (hora Colombia), en el Hard Rock Stadium, en Miami, con la transmisión y el sello de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

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¿Cómo le fue a Colombia vs. Uzbekistán, en la fecha 1?

La Selección Colombia debutó con victoria en el Mundial 2026 tras imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en un partido donde fue superior durante gran parte del encuentro. Los goles del equipo dirigido por Néstor Lorenzo fueron anotados por Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev marcó el empate parcial para los asiáticos.

El juego comenzó cerrado, con pocas opciones y un Uzbekistán que intentó bloquear los espacios. Colombia tomó el control poco a poco y encontró peligro con Jhon Arias y Luis Díaz, hasta que Daniel Muñoz apareció en el área para abrir el marcador antes del descanso.

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En el segundo tiempo, Uzbekistán sorprendió con el empate, pero rápidamente Luis Díaz volvió a marcar la diferencia con una gran definición. En el cierre, Colombia sufrió algunos ataques del rival, aunque logró resistir y sentenciar el triunfo con un cabezazo de Campaz tras asistencia del ‘Cucho’ Hernández.

Colombia vs Uzbekistán en el Mundial
Colombia vs Uzbekistán en el Mundial
AFP

¿Cómo le fue a Colombia vs. RD Congo, en la fecha 2?

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Los 'cafeteros' y los africanos se dieron cita en estadio Akron, en Guadalajara. Los dirigidos por Néstor Lorenzo dominaron la pelota y sometieron a los 'leopardos', generando las opciones más claras.

La primera fue de Daniel Muñoz, a quien le quedó un rebote dentro del área y con el arco a placer envió la pelota por fuera. La siguiente chance fue de James Rodríguez con un remate de media distancia y el arquero Lionel Mpasi Nzau atajó.

RD Congo se mantuvo firme en defensa y Colombia lo intento de nueva con una pegada. Esta vez fue Gustavo Puerta y de nuevo Mpasi se lució.

Para la segunda parte, la 'tricolor' de nuevo se acercó. Centro al área, Luis Díaz la bajó y remató, pero Mpasi estuvo intratable con el achique.

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Después de tanto insistir, Colombia logró el tanto del triunfo gracias a Muñoz. Al lateral derecho le quedó una pelota dentro del área y sacó un remate que se desvió en un defensa y que descolocó al arquero congoleño.

Selección Colombia vs. RD Congo - Mundial 2026.
Selección Colombia vs. RD Congo - Mundial 2026.
AFP.
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