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Gol Caracol  / Senegal vs. Irak, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo I del Mundial 2026

Senegal vs. Irak, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del grupo I del Mundial 2026

Este viernes 26 de junio, Senegal e Irak rivalizarán en el BMO Field, en Toronto, con el objetivo de un triunfo que les permita pelear uno de los ocho cupos de los mejores terceros.

Por: EFE
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Senegal vs. Irak se enfrentan en el Mundial 2026.
Senegal vs. Irak se enfrentan en el Mundial 2026.
Fotos: AFP

Senegal e Irak se enfrentarán este viernes en el Toronto Stadium en un duelo de supervivencia entre dos selecciones que llegan sin puntos a la última jornada del Grupo I y que solo conservan una vía para seguir en el Mundial 2026, ganar y esperar que la clasificación de los mejores terceros les abra una puerta.

Francia y Noruega ya han asegurado su presencia en los dieciseisavos tras ganar sus dos primeros partidos, por lo que el encuentro de Toronto queda reducido a una final de urgencias entre dos colistas.

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¿Cómo llega Senegal al compromiso?

Senegal, con un arranque peor del previsto, parte con una diferencia de goles de -3 después de perder 3-1 contra Francia y 3-2 frente a Noruega. Irak llega en una situación más delicada, con -6, tras caer 4-1 ante los noruegos y 3-0 contra los franceses.

El empate aseguraría la eliminación de ambos. La victoria, en cambio, tampoco garantiza nada, porque el tercer clasificado del grupo terminará con tres puntos y deberá compararse con los terceros de los otros once. Por eso, en la práctica, el margen puede ser casi tan importante como el resultado.

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Senegal llega con más cartel, pero también con más presión. El equipo de Pape Bouna Thiaw aterrizó en el torneo con la ambición de competir por una de las dos primeras plazas y se ha encontrado con un cierre agónico de la fase de grupos. El seleccionador ha insistido en que el sueño mundialista no está muerto, aunque el vestuario senegalés sabe que ya no depende solo de sus acciones.

La Selección Senegal entregó su lista de convocados para el Mundial 2026.
La Selección Senegal entregó su lista de convocados para el Mundial 2026.
Foto: AFP

Senegal llega mermado a su encuentro con Irak. El portero Édouard Mendy está descartado por una lesión de rodilla sufrida ante Noruega, lo que abre la puerta a Mory Diaw en un partido en el que Senegal necesita seguridad defensiva y eficacia ofensiva.

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Kalidou Koulibaly, capitán y referencia de la zaga, asumió tras el último partido varios errores que acabaron en goles rivales y que han dejado a los Leones de la Teranga contra las cuerdas. En ataque, Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr aparecen como los principales argumentos de un equipo obligado a imponerse con claridad.

¿Cómo se encuentra la Selección de Irak antes del encuentro?

Irak, por su parte, afronta el duelo con una mezcla de orgullo y dificultad matemática. La selección de Graham Arnold disputa apenas su segundo Mundial, 40 años después de México 1986, y quiere evitar que su regreso quede cerrado con tres derrotas.

El técnico australiano defendió tras la caída ante Francia que el formato todavía ofrece una posibilidad, aunque el equipo necesita un triunfo amplio para compensar su diferencia de goles.

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La principal duda iraquí es Aymen Hussein, lesionado ante Francia, y que fue el autor del gol de la victoria contra Bolivia en la repesca internacional que dio a Irak el pase para el Mundial. Si Hussein no está disponible, Ali Al-Hamadi aparece como su relevo natural en la punta del ataque.

La Selección de Irak jugará el repechaje para ir al Mundial 2026.
La Selección de Irak jugará el repechaje para ir al Mundial 2026.
X de @IraqNT_EN

Senegal vs. Irak, EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido del grupo I del Mundial 2026

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Fecha: viernes 26 de junio.
Jornada: tercera fecha del Grupo I.
Hora: 2:00 p.m. Hora COL.
Estadio: Toronto Stadium, Toronto, Canadá.
TV: DGO, DSports.
ONLINE: www.golcaracol.com

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