Así se ve hoy Mónica Murillo, la adolescente que fue ícono viral en la era de Metroflog

Durante los años 2000, Mónica Murillo se convirtió en un fenómeno viral gracias a su estética emo y su presencia dominante en plataformas como Metroflog y Hi5. Conocida también como "la primera influencer mexicana", con tan solo 16 años, su imagen, replicada miles de veces en perfiles adolescentes, marcó a una generación que encontró en ella una representación visual de su identidad emocional.

Hoy, casi dos décadas después, Murillo no solo ha dejado atrás esa etapa, sino que ha construido una carrera sólida como influencer de estilo de vida y empresaria digital. Actualmente, Mónica cuenta con más de 437 mil seguidores en Instagram y supera los 800 mil en TikTok, donde comparte contenido sobre moda, maquillaje, bienestar y rutinas fitness.



De ícono emo a referente de estilo de vida

En sus inicios, Mónica Murillo no era consciente del impacto que tendría su imagen. Las redes sociales de la época no ofrecían métricas ni monetización, pero sí una visibilidad sin precedentes. Su rostro, con cabello planchado, flequillo y delineador negro, se convirtió en símbolo de una subcultura que mezclaba música, introspección y rebeldía.

Mónica desde sus 16 ha sido referente de la moda, hoy, luego de dos décadas sigue siendo tendencia de estilos - IG @monicamurilloo

Aunque ha aclarado en entrevistas que su imagen no era emo, sino que seguía estilos y tendencias del momento. “Me gustaba el estilo, pues así como que el peinado, mi cabello natural es oscuro, entonces no sé.” También explica que en ese entonces el estilo emo consistía en usar ropa totalmente negra, mientras que ella simplemente adaptaba ciertos elementos a su gusto. Agregaba colores y accesorios que la hacían sentir cómoda con lo que lucía.

“No era emo como tal, porque nunca me vestía toda de negro. Tenía un poco ese look, pero lo adaptaba a mi estilo, le agregaba colores, algo más cute. Por eso muchos dicen: ‘No eras emo de verdad’, y otros dicen que sí. Pero no me vestía como una emo típica, y ahí es donde surgen esos debates raros… Pero pues, ajá, no era emo”, aclaraba Mónica durante su entrevista con Rayos X Podcast.



Diadema y moño, la tendencia de la época

Una de las tendencias que más adoptó Mónica Murillo, y que se relacionaba con su personalidad, era el uso de diademas y moños (hoy conocidos como "coquet"). “En aquel entonces era diferente y yo no soy realmente coquet. Es más romántico, sweet (dulce), y pues yo no soy romántica ni sweet. Entonces es como de que, ah sí, pero sí me gusta la onda. De repente el moñito, qué sé yo, pero a mi estilo, a mi onda. Ese es un ejemplo.”



¿Cómo es Mónica Murillo actualmente?

Con el paso de los años, Mónica ha adquirido un estilo diferente al que se conoció. Hoy en día es una mujer con una apariencia más clásica y formal, usa colores neutros y se ha convertido en un referente de belleza y estilo de vida.

Actualmente, su “hobby” es hacer ejercicio, disfrutar de planes cómodos, montar bici, ir al teatro, conocer lugares nuevos y realizar tours gastronómicos. De esa manera, su contenido ha dado un giro de 360 grados respecto a lo que fue en algún momento la niña de 16 años.

Hoy en día, Mónica Murillo cuenta con un estilo clásico - IG monicamurilloo

Mónica quiere seguir construyendo y creciendo. Explica que quiere emprender y hacer cosas distintas en su vida. “No me veo solo haciendo redes, no me veo solo actuando, no me veo solo modelando, me veo haciendo muchas cosas.”

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL DIGITAL

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO