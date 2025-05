Influencer argentina tuvo choque cultural en Colombia al descubrir vallenatos 'copiados' en su país

Micaela Sposetti es una creadora de contenido argentina que se ha hecho conocida en Colombia por compartir algunos de los choques culturales que tiene al vivir en nuestro país. Recientemente se hizo viral al revelar que ella creía que muchos vallenatos realmente eran canciones originales de su país, tema que abrió un debate entre los internautas.

Todo inició por un video que Sposetti publicó en su TikTok contando que ella creció escuchando 'Los caminos de la vida', una canción muy conocida en Colombia y composición de Omar Geles; sin embargo, ella hacía referencia a la versión argentina que hizo Vicentico. "Yo juraba que esta canción era de Argentina y acá en Colombia me enteré que es un vallenato".

Las palabras de la creadora de contenido radicada en Colombia causaron sorpresa a muchos colombianos, a otros un poco de indignación. En los comentarios, algunas personas amablemente le revelaron que muchas otras canciones de artistas colombianos, especialmente vallenatos, han sido reversionadas por artistas o grupos argentinos. Es el caso de 'Hoja en blanco', 'Olvídala', entre otras. Sin embargo, otros empezaron a atacarla diciéndole "ignorante".

Micaela explicó que para ella fue todo un choque cultural el llega a Colombia y escuchar estas canciones. "Me pasó que había muchas canciones que yo pensaba que eran totalmente argentinas y que resultaron ser reversiones de canciones colombianas y que las pasaron a cumbia. Yo llegué acá y escuché 'Los caminos de la vida' y dijé: 'ah, mirá, reversionaron la canción de Vicentico a una versión colombiana' y todos me miraban indignados".

Al ver el revuelo que estaba causando con su choque cultural, la argentina empezó a crear nuevos videos que la hicieron viral. Micaela, que también es cantante, publica videos escuchando la versión original de las canciones que ella creía que eran argentinas y reaccionando a ellas, pero también ha sorprendido al compartir con los colombianos que llegan a sus redes sociales las versiones que se han hecho de esas canciones en su país como es el caso de 'Hoja en blanco', interpretada en reggae por Dread Mar I o 'Olvídala', interpretada en cumbia por el grupo Las Palmeras.

"Si hay algo que los argentinos sabemos hacer a la perfección es convertir cualquier canción de cualquier género en cumbia, es un don que tenemos", concluyó la influenciadora al descubrir lo que estaba pasando. Ante las críticas que le dejaron señalando que los argentinos se "copiaban" o que no investigaban el origen de la música, la creadora de contenido señaló que, viviendo en Colombia, decidió tomar esa preocupación de ahora en adelante. "Ahora cada vez que escucho una canción y siento que es argentina, por las dudas chequeo para no pelear al pedo".

Ante las constantes críticas y reclamos en sus videos, Micaela ha aclarado en nuevos videos de manera más contundente que, durante su vida en Argentina, conoció las canciones de los artistas y grupos de su país, por ende asumió que eran originales de allá. "Ya me están haciendo enojar. No es que yo pensara que el vallenato fuera argentino, perdonen pero yo jamás en la vida, en Argentina, había escuchado sobre el vallenato. La primera vez que escuché la palabra vallenato fue en la canción de Shakira y Carlos Vives, pero no sabía a qué se refería. Cuando llegué a Colombia entendí que era un género musical".

La también cantante reconoció que, en su inocencia, cuando llegó a Colombia y escuchó las canciones en vallenato pensó que eran un cover, pero inmediatamente las personas le han aclarado que originalmente son de compositores colombianos. Señaló que ella simplemente lo entendía y ya, no esperaba que el tema trascendiera o indignara a alguien. Además, recordó que "el autor probablemente recibe regalías de la reversión o el que quería hacer la nueva versión le tuvo que pagar a la persona para poder hacerla. Todos ganan. Tranquilícense".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL