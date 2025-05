Revelan secreto mejor guardado de Freddie Mercury: tuvo una hija hace 48 años

Han pasado 34 años desde la muerte del vocalista de Queen, Freddie Mercury, y todavía hoy se siguen conociendo detalles desconocidos sobre este hombre que no solo revolucionó el mundo de la música con su voz y estilo, sino con su historia de vida. Ahora una nueva biografía del cantante estaría por revelarle al mundo que tuvo una hija hace 48 años y nadie se enteró.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Así lo ha revelado el diario internacional Daily Mail al tener acceso previo a 'Love, Freddie', la nueva autobiografía del cantante que está próxima a lanzarse. El texto revolucionará gran parte de la historia que se ha contado de Mercury, quien nunca se casó y aparentemente nunca tuvo hijos, ya que era un hombre abiertamente homosexual. Fue por ese motivo que en el momento de su muerte no hubo grandes herederos y todo pasó a Mary Austin, su única pareja femenina y su mejor amiga hasta el último de sus días.

¿Freddie Mercury tuvo una hija?

Quien revela la historia es nada más y nada menos que la niña que nació en 1976 y que actualmente tiene 48 años. 'B', como se hace llamar en el libro que se lanzará al mercado el próximo 5 de septiembre, le reveló a Lesley-Ann Jones, autora del texto y reconocida por revelar verdades de la vida de las estrellas de rock, la historia de su vida y su nacimiento como 'la hija secreta de Freddie Mercury'.

Publicidad

La mujer actualmente trabaja en el sector de la salud y también es mamá, pero aunque decidió revelar al mundo su historia, lo hizo de manera anónima asegurando que no busca fama ni dinero. Sobre su origen, 'B' planteó que fue concebida por accidente, en medio de un fugaz romance que el cantante de Queen tuvo con la esposa de un amigo muy cercano. A pesar de los problemas que esto habría podido ocasionar, terminó siendo este bebé un motivo que unió al círculo cercano de Mercury en torno a guardar un gran secreto, y lo hicieron por casi 50 años.

Freddie Mercury tuvo una hija con la esposa de un amigo - Foto: AFP

'B' contó que el aborto nunca fue contemplado por la pareja, por lo que tanto el cantante como la pareja de esposos decidieron seguir adelante con el embarazo bajo un plan estratégico. La bebé sería, ante los ojos del mundo y la sociedad, hija del matrimonio y no sería raro que Mercury los visitara constantemente pues siempre habían sido grandes amigos. De hecho, a la niña nunca le ocultaron quién era su padre. "Era y es mi padre. Tuvimos una relación muy cercana y cariñosa desde que nací y durante los siguientes quince años de su vida", aseguró.

Publicidad

El secreto mejor guardado de Freddie Mercury, según se narra en el libro, fue conocido también por los demás integrantes de Queen, los padres y la hermana del cantante y, por supuesto, Mary Austin. Todos ellos lo mantuvieron en silencio por casi 50 años, dejando que la vida de 'B' trascendiera con normalidad. "Me adoraba y estaba entregado a mí. Aunque las circunstancias de mi nacimiento puedan parecer, para algunas personas, inusuales o incluso indignantes. No debería sorprender. Nunca le restó en su compromiso por querer o cuidarme. Me cuidaba como si fuera una posesión preciada".

Aunque 'B' nunca apareció en el testamento de Freddie ni figuró como heredera, por razones obvias con el objetivo de mantener su existencia en secreto, reveló que nunca estuvo desamparada. "Tanto Freddie como su padre de adopción le dejaron una fortuna. No le dejaron nada en la herencia sino a través de un acuerdo privado, así que nadie la encontrará mencionada ahí", contó la autora del libro.

¿Qué tan veraz es esta historia?

Noticias Caracol - AFP JEAN-CLAUDE COUTAUSSE/AFP

Esa fue la primera pregunta que se hizo la autora Leslye-Ann Jones, quien ya ha escrito otros tres libros sobre la vida del frontal de Queen, al recibir el primer contacto con 'B'. A lo largo de los años, incluso antes de que Freddie Mercury muriera a causa del sida, muchas historias se crearon en torno a su vida, varias de ellas falsas, por lo que no sería raro que tres décadas después de su muerte alguien quiera ganar notoriedad o dinero con una historia falsa sobre la estrella de rock.

Publicidad

La autora reveló que ha trabajado tres años y medio en esta historia, analizando cada prueba que 'B' le ha dado para construir este libro. "Mi instinto fue dudar de todo, pero estoy totalmente segura de que no está fantaseando. Nadie podría haber falsificado todo esto", aseguró y agregó que 'B' le ha dado todo lo que ella ha pedido para corroborar su historia sin pedir nada a cambio. "Ella nunca me ha pedido dinero, no quiere reconocimiento".

Así las cosas, Jones ha revelado que 'Love, Freddie' está escrito con detalles de la vida de Mercury revelados por él mismo en 17 diarios que le heredó a su hija en 1991, año en el que murió. En los textos, que iniciaron a escribirse en 1976, año en el que nació 'B', Freddie le contaba a manera de cuento a su hija su propia vida, su niñez, llegada a Inglaterra, aprendizajes y camino al estrellato. También reflexionaba sobre la paternidad y aseguraba que ese había sido su mayor logro, convertirse en padre.

Publicidad

Además de los diarios, 'B' comprobó su historia con fotos y cartas que dejaban en evidencia la relación que mantuvo con Freddie Mercury en secreto por 15 años, antes de que el cantante falleciera. La motivación de 'la hija secreta de Freddie', según reveló ella misma en el libro, es que "es hora de dejar que Freddie hable por sí mismo", pues no solo quiere contar su historia como hija del cantante, sino que a través de sus memorias se pueden aclarar muchas distorsiones que se han hecho sobre la vida de su padre en estos 34 años.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co