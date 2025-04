¿ChatGPT puede ayudarle a sacar la visa americana? Colombiana afirma que consiguió la suya en 4 días

La historia de la joven colombiana Karen Agudelo Londoño ha causado revuelo en redes sociales, luego de que decidiera iniciar su trámite para obtener la visa americana por su cuenta y lograra hacerlo, según ella, en cuatro días. El proceso que muchos consideran largo y complicado terminó convirtiéndose en un éxito para la ciudadana, lo que le sorprendió incluso a ella misma.

Fue a través de un video en TikTok, que ya acumula 29 mil vistas, donde Karen compartió con detalle su experiencia. Allí, explicó cómo logró conseguir la visa en un tiempo récord, algo que parecía casi imposible dada la complejidad del proceso y las fuertes políticas actuales para obtener el documento. "Me decidí a hacer el proceso de la visa, llevaba mucho tiempo con ganas, pero no me decidí hasta que un día dije: 'Bueno vamos a hacerlo'", empezó diciendo.

¿Cómo logró conseguir la visa americana?

En su video, Karen explicó que el primer paso fue ingresar al sitio web de la embajada de Estados Unidos para llenar el formulario DS-160, un documento esencial en la solicitud del documento. “Lo hice yo sola, sin asesoría de nadie, dije: 'yo puedo'”, comentó con entusiasmo.

Para facilitar el proceso, aseguró que recurrió a diversos tutoriales en plataformas como TikTok y YouTube, donde otros usuarios compartían sus experiencias y consejos prácticos. A pesar de algunas dificultades pequeñas con el formulario, Karen explicó que eran preguntas muy básicas, "simplemente tenía que responder con la verdad y eso fue lo que hice".

Publicidad

Después de completar el formulario, otro aspecto clave en la solicitud es la foto que debe acompañar la aplicación. Sin complicarse, Karen decidió tomársela por sí misma. “Ni siquiera me había bañado. Fui, me peiné un poquito, me tomé la foto y quedó bien”, comentó entre risas.

Una vez que completó el formulario y pagó los derechos consulares, Karen recibió una cita con la embajada, pero esta estaba programada hasta el mes de mayo de 2026. Sin embargo, aunque explicó que no tenía afán, logró agilizar el proceso cuando comenzó a monitorear constantemente la página web de la embajada.

Publicidad

"Había visto casos de personas que la van adelantando y de un momento a otro les sale", explicó. Tras varios intentos, descubrió que podía adelantar la cita y lo hizo con éxito, obteniendo una fecha solo tres días después de su intento inicial.

Pero no solo consiguió adelantar la cita, sino que, después de un largo rato de estar refrescando la página, también logró agendar la cita para la toma de huellas, algo que inicialmente no aparecía disponible. “Estuve una hora intentando hasta que conseguí ambas citas para el mismo día”, relató para luego añadir: "Yo dije: '¿Qué es esta maravilla? No voy a tener que estar dos días', y la tomé de inmediato'".

Finalmente, llegó el día de la entrevista, a pesar de algunos contratiempos que tuvo. Karen se presentó para realizar la toma de huellas, un proceso que, en su experiencia, no le llevó tanto tiempo. "Me demoré 20 minutos, estuve de buenas porque hay mucha gente que me ha dicho que esas filas son eternas", comentó sobre lo que para muchos es uno de los trámites más largos y tediosos.



Se asesoró con ChatGPT



En cuanto a la entrevista con el cónsul, Karen admitió que estaba bastante nerviosa. "Todas las personas en la fila estábamos muy ansiosas", recordó. Sin embargo, al llegar a la ventanilla se mostró muy segura, algo que atribuyó a su preparación previa con la ayuda de ChatGPT, la plataforma de inteligencia artificial que utilizó para ensayar posibles preguntas y respuestas. "Siento que me ayudó muchísimo. Es una superherramienta, se las recomiendo usarla", afirmó con entusiasmo.

A pesar de no contar con la asesoría de abogados ni expertos, la inteligencia artificial fue clave para que Karen pudiera corregir posibles errores y sentirse más confiada al enfrentar la entrevista. La plataforma no solo la ayudó a ensayar, sino también a mejorar su presentación y a ajustar detalles importantes para hacer frente al proceso con más seguridad.

Publicidad

Durante su video, Karen también compartió algunos consejos prácticos para quienes están por enfrentar el mismo proceso. "Lleven sombrilla, esa sí la pueden ingresar, y tengan en cuenta las cosas que no se permiten ingresar a la embajada", sugirió. Además, recomendó llevar lo más esencial: el pasaporte, el formulario y el celular apagado.

Gracias al uso de la tecnología, Karen logró superar el proceso sin dificultades, en solo cuatro días. Sin embargo, destacó que su éxito no fue solo gracias a la tecnología, también a un poco de buena fortuna. "Eso es algo que es suerte, creo que tuve mucha suerte", reflexionó.