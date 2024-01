Desesperada familia busca a su perro y ofrece un costoso celular para quien lo encuentre

Por medio de una cuenta de Facebook que se llama Buscando a Jacobito, una desesperada familia está tras la huella de su perro, que se encuentra desaparecido desde octubre de 2023.



Los agobiados dueños manifestaron que a la persona que encuentre a su perro le van a dar una costosa recompensa: un teléfono celular iPhone 13 Pro Max de 256 gigas.

Los acongojados dueños del animal manifestaron que no importa si la persona que tiene a su perro lo encontró, se lo regalaron o vendieron: “Si lo tienes o sabes de él, solamente entrégamelo. No te haré preguntas. Lo extrañamos mucho. No queremos otro igual, solo lo queremos a él de regreso”.

Perrito Foto Facebook: Buscando a Jacobito

El perro está desaparecido desde el pasado 9 de octubre de 2023 en el municipio de Aramberri, Nuevo León, México.

De acuerdo con sus dueños, la mascota tiene un año y 10 meses. Una de las principales características es que cuenta con un ojo color celeste y el otro café oscuro.

Una de las últimas publicaciones que hizo la familia del canino dice: “Si tienes a mi Jacobito, quieres entregármelo y no sabes cómo, no te preocupes. No te interrogaré, solo lo quiero a él de regreso y toda la vida te estaré agradecida”.