Isa, exparticipante del Desafío Siglo XXI, dio detalles de su paso por el programa

Isa, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI habló en #LoMásViral. La deportista contó lo que significó su paso por este reality, los términos en que quedó con Zambrano luego de salir de la competencia y el amorío que el medallista olímpico tuvo en el pasado con otra participante del programa, y del cual se enteró recién en Día a Día de Caracol Televisión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para Isa, el Desafío "significó mucho. Un cambio de vida para ser más exacta. Era algo que, por decirlo así, lo venía buscando hace mucho rato (...) Cuando se presenta la oportunidad presento el formulario, todo se empieza a desenlazar de una manera muy rápida. Se me da la oportunidad de estar aquí y sin dudarlo ni una vez, digo.

La deportista aseguró que quería cambiar su vida completamente. "Dejar de lado toda la creación de de contenido para adultos. Porque es un mundo muy pesado y que ya no resonaba más conmigo", reveló la exparticipante. Isa también se refirió a sus anteriores trabajo, ya que antes de hacer contenido se dedicaba a ser bartender. "Yo quería hacer algo más, porque no quería quedarme en el mundo de las barras. No porque no me gusten, sino por el hecho de que son desgastantes también. Es un trabajo en el que tú tienes que estar todo el día de pie o toda la noche de pie. Todo ese mundo en el sector de Provenza, Medellín, que es un poquito denso".

Publicidad

Lea: Equipo del Desafío Siglo XXI desaparece y se reorganizan participantes en tres casas: así quedaron

La exparticipante confirmó que la molestia dominó los momentos en los que su compañero Cris traicionó a su equipo. "Yo estuve molesta ni siquiera por el hecho de que él lo haya hecho. Me molesté fue por la conversación que se tuvo en la mañana antes de que se recibiera el elegido", reveló Isa.

Publicidad

"Cuando pasa todo lo de Zambrano, que yo me molesto con él es porque es una ficha clave en el equipo. Cris también es una ficha clave en el equipo. Cuando tenemos esa conversación en la habitación, Cris expresa que nunca haría el elegido. Y yo digo: '¿Por qué no? Si es algo que de pronto es una tarea fácil, ponerte un chaleco por no hacer una tarea que es fácil, me parece más riesgoso para el equipo. Ahí empieza una discusión".



Vea la entrevista completa de Isa

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL