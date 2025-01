Empresa regaló a sus empleados más de $33 mil millones durante un concurso

Este parecería ser el sueño de cualquier empleado: obtener una gran bonificación por parte de su empresa. Esta es la historia de los trabajadores de la compañía Henan Mine Crane Co Ltd, pues los corporativos realizaron un particular concurso para que lograran quedarse con una cuantiosa suma de dinero.

¿En qué consistió el concurso?

En una mesa de 70 metros de largo, los empresarios distribuyeron más de 70 millones de rupias, lo que equivale a más de 33.000 millones de pesos colombianos.

De acuerdo con la página web worldofbuzz.com, citado por Indian Express, la estrategia consistió en que los empleados se debían dividir en equipos de 30 personas, cada grupo tenía que elegir a dos representantes que fueran rápidos, pues tan solo contaban con 15 minutos para tomar la mayor cantidad de dinero.

El particular concurso fue grabado y compartido en las redes sociales, hecho que desató la reacción de los internautas, quienes curiosos preguntaron por qué se realizó esta dinámica.

The Sun dio a conocer que la presidenta de la compañía comentó que “este año la empresa vendió más de 128 mil grúas con un beneficio neto de 160 millones de ringgit (más de 151 mil millones de pesos colombianos). No hay presión para pagar una bonificación de 60 millones de ringgit (58 mil millones de pesos colombianos)”.

El video se ha hecho viral en redes sociales. En este se ve a los empleados llevarse paquetes llenos de dinero y con una gran sonrisa.

Algunos comentaron sobre esta iniciativa de la empresa: “Buen jefe”, “Este es el tipo de papeleo que quiero, pero mi compañía tiene otros planes”, “Esto es realmente inspirador y gratificante” y “Quiero trabajar allá, necesito encontrar una vacante”.

