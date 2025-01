Fue a un concurso televisivo y se llevó el premio mayor: "¿Te casarías conmigo?"

Rhea Mathew, una exconcursante de La Rueda de la Fortuna, llegó con toda la emoción para participar de lo que ella creía que sería un especial por los 50 años del programa. El momento se volvió mucho más surreal cuando se dio cuenta de que todo había sido orquestado para que su novio le propusiera matrimonio.

El mismo programa fue el que compartió en sus redes sociales la particular pedida de mano, diciendo que el novio de Rhea les pidió ayudarlo en tan importante misión. Los reconocidos presentadores Ryan Seacrest y Vanna White contaron que invitaron a la joven para que regresara al programa por el cumpleaños 50 del mismo.

"Se siente increíble. Me siento como la persona más afortunada del mundo de poder volver, es algo que no me habría imaginado", comentó la mujer minutos antes de entrar a participar.

(Lea también: Participantes de La Descarga se comprometieron en pleno programa: "Qué viva el amor" )

Publicidad

En el video se observa que Reah apostó 2.000 dólares a adivinar qué decía en la pantalla. "¿Quieres casarte conmigo?", expresó segura, sin saber que solo unos segundos después su novio entraría al set en medio de aplausos.

Al notar su presencia no pudo ocultar su sorpresa, solo para que momentos después él se pusiera de rodillas y le pidiera ser su esposa. Un par de lágrimas y el emotivo "acepto" sellaron su promesa de amor.

Publicidad

"Todo lo que quería hacer en ese momento era abrazarla para devolverla a la realidad y mostrarle la magia que se merece. Espero que la gente entienda la importancia de celebrar el amor y las pequeñas cosas que hacen que cada relación sea única", detalló el novio a GMA.

Se volvieron virales

En plataformas como TikTok, la original propuesta de matrimonio obtuvo miles de me gusta y una oleada de comentarios celebrando a la pareja. Para el concurso esta es una "prueba de que si quisieran, lo harían".

Ante las dudas de los usuarios de redes, el equipo del concurso les aseguró que todo estaba fríamente calculado para que ella adivinara esa respuesta. Robin admitió a Good Morning America que les llevó 3 meses planear toda la puesta en escena, ya que este era uno de los programas favoritos de sus familias e incluso ayudó a que Rhea pudiera perfeccionar su inglés.

"Su cara lo decía todo ¡Felicidades a la feliz pareja!", "qué dulce esto", "me hizo llorar" y "eso sí que es original", algunos de los comentarios de los fans del concurso.

Publicidad

(Lea también: Tragedia antes de propuesta de matrimonio: murió salvando a su familia y el anillo de compromiso )