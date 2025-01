Su casa se quemó, pero el anillo de compromiso resistió: una propuesta de matrimonio inolvidable

Una joven pareja de California, Estados Unidos, tuvo una particular propuesta de matrimonio en medio de la tragedia provocada por los incendios forestales de Los Ángeles. Buscando entre las cenizas, encontraron el anillo que él le había comprado para hacer la propuesta.

El músico Brian McShea y novia, Stephanie Raynor, llevaban un año viviendo en su casa en Altadena. El pasado 7 de enero de 2025, la emergencia provocada por los incendios en la ciudad destruyeron lo que era su hogar.

"Tan pronto llegamos, realmente nos impactó", comentó la pareja, que lo único que pudo salvar fue a sus mascotas.

Desde entonces, la emergencia apagó la vida de al menos 29 personas y destruyó más de mil residencias, siendo catalogado como los incendios más destructivos en la historia de la ciudad.

¿Dónde encontraron el anillo?

Hablando con la cadena KABC, Brian confesó que tenía la esperanza de que alguna parte del anillo o al menos el diamante del mismo, el cual había escondido en el marco del escritorio. Mientras lo buscaba tuvo varias falsas alarmas que le dieron pocas esperanzas, pero no perdía la fe.

Finalmente, encontró el anillo intacto, por lo cual no esperó y decidió ponerse de rodillas para pedirle matrimonio a su amada. Aun usando equipo de protección personal y con tapabocas, la sonrisa en sus rostros no podía ocultar la felicidad que sentían.

"Él no me dijo que estaba buscando, pensé que estaba buscando algún engranaje o algo sentimental, pero fue una gran sorpresa. No sabía que tenía el anillo, habíamos hablado sobre casarnos, pero no sabía que ya lo tenía. Todo pasó muy rápido", dijo la futura novia.

Él le propuso matrimonio justo donde el incendio arrasó con su vivienda. KABC

Hurgando entre las cenizas, ella también encontró un par de joyas que le había heredado de su abuela.

Aunque en este momento su hogar quedó en escombros, esperan poder construir su futuro en dicha comunidad, ya que les parece un lugar "muy especial".

"Estoy feliz de que en toda esta tragedia que ocurrió en mi comunidad, haya literalmente un diamante en bruto. Solo espero que mis vecinos puedan encontrar cosas similares para ellos", expresó Brian.

