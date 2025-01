Hombre dice estar cerca de ser padre de 100 niños en 2025: ya tiene 87 hijos

Kyle Gordy es conocido como el donante de esperma más famoso de todo el mundo y es el padre biológico de 87 niños. El hombre reveló en su página web Be Pregnant Now que en 2025 será el padre de 100 bebés, pues a docenas de mujeres les ha donado su esperma para que tengan los hijos que no pueden concebir. Esto lo hacen a través de inseminación artificial en un proceso completamente consensuado.

Se cree que solo pocos hombres han logrado tener más de 100 hijos, uno de ellos es el creador de Telegram, Pavel Durov, que dice tener al menos 100 hijos biológicos, Durov también busca superar esta cifra. Los siguientes hijos de Gordy esperan nacer en Suecia, Noruega, Inglaterra y Escocia.

Se estima que son 14 los niños que están próximos a nacer y con esto ya podría superar los 100 hijos concebidos gracias a sus donaciones. El hombre dice que este "es solo el comienzo" y afirmó que "es maravilloso ser padre de tantos niños”, según lo reveló en el sitio web mencionado.

¿Cómo hizo para tener tantos hijos?

Kyle Gordy ha estado donando su esperma desde 2014. Con 32 años de edad, espera convertirse en el mayor donante del mundo y tiene un exclusivo método: escoge con cautela a cada una de las mujeres a las que les va a donar esperma, se prepara durante días para que la inseminación artificial sea un éxito y luego de nacidos los bebés, está al tanto de sus vidas.

Para el proceso tiene una página que promociona en sus redes sociales llamada Be Pregnant with Kyle Gordy, en esta publica "todo lo que necesita saber para quedar embarazada. Ya sea qué suplementos tomar para ayudar con la fertilidad o saber qué método utilizar para concebir, mi sitio le brindará todo el conocimiento que necesita. La información proviene de mi experiencia personal", se lee en el sitio web.

El hombre explica que entiende lo difícil que es traer a un bebé al mundo, por lo que le gusta dar consejos sobre el tema a mujeres que aún no han podido y, en caso de que definitivamente no lo logren, él las ayuda a quedar embarazadas por medio de su esperma en un procedimiento totalmente supervisado por profesionales.

"Tengo información útil de las destinatarias a las que les he donado. Quiero ayudar a otras personas brindándoles mis consejos y conocimientos para que quedar embarazada sea más fácil. Este sitio le ayudará tanto si es una persona soltera como si está en pareja y está tratando de concebir o aumentar la fertilidad", expresa Kyle Gordy.



El hombre no tiene vida sexual

Por darle la mejor experiencia a las destinatarias de su esperma, Gordy procura no tener vida sexual antes de someterse a los muchos procedimientos que se hace al año. “No tengo vida sexual más allá de la donación, es completamente inexistente, ya que una de las razones por las que no salgo a tener relaciones sexuales es porque quiero ahorrar y dar la mayor posibilidad posible de embarazo”, dijo en una entrevista anterior con el New York Post.

"Evito cualquier factor que pueda dañar mi fertilidad. Debido a este estilo de vida, me hago pruebas de mi conteo de esperma y realmente es muy alto", aclaró.

El hombre admite llevar una vida bastante estricta y con restricciones para cuidar su salud y darle la mejor vida a los niños que están próximos a nacer, por eso dice que muchas mujeres lo escogen a él sobre otros hombres para tener sus hijos. El proceso para contactarse con Kyle no es a través de un banco de esperma, ya que pide que las mujeres interesadas se contacten directamente con él para ver sus antecedentes e historial clínico.



Dice que espera tener un reality show

Kyle ha dicho en otras ocasiones al New York Post que le gustaría ser mucho más selectivo con sus donaciones, por lo que realmente estaría dispuesto a crear un show de telerrealidad en el que las mujeres puedan "competir por mi esperma"; el hombre cree que podría ser viral con esta idea, dado que una vez fue famoso por tener cuatro hijos en un mes.

Gordy tiene planes de viajar por todo el mundo a ayudarle a otras madres a tener hijos, dado que la mayoría de sus donaciones han sido en Estados Unidos, para esto "estaría abierto a reducir el ritmo por la persona adecuada. Estoy hablando con algunas mujeres de Japón e Irlanda (dos países en los que aún no he tenido hijos) y del Reino Unido, Estados Unidos y otros países de Europa principalmente".

"He ayudado a personas de todo el mundo a concebir, algo que la mayoría de la gente pensaría que es increíble. Quizá tenga un hijo en cada país en 2026", concluyó el donador de esperma, de quien su hijo mayor ya tiene 10 años.