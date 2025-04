Influencer murió minutos después de dar a luz a su primer hijo: esto se sabe

El mundo de las redes sociales está conmovido ante la repentina muerte de Hailey Okula, influencer de 33 años, minutos más tarde de dar a luz a su primer hijo. A través de sus perfiles, la mujer había registrado con gran emoción todo su embarazo, el cual fue bastante complicado de lograr, pues duró varios años buscando la manera de cumplir su sueño de convertirse en madre.

La noticia de la muerte de Okula fue dada por su esposo Matthew Okula, con quien llevaba una relación de 13 años. "Con el mayor pesar les comparto la devastadora noticia del inesperado fallecimiento de mi hermosa esposa, Hailey Marie Okula, debido a complicaciones en el parto. No hay palabras para expresar la profunda pérdida que siento. Hailey era más de lo que jamás podría haber soñado en una esposa y compañera. Ella era mi todo", escribió el viudo.

¿Qué le pasó a Hailey Okula?

Matthew Okula en un primer momento solo detalló que su esposa murió debido a "complicaciones en el parto". Sin embargo, en una reciente entrevista entregó más detalles sobre la tragedia que cayó sobre su familia, justamente en uno de los días más anhelados. Según detalló, la influenciadora sufrió un paro cardíaco a solo minutos de haber dado a luz por medio de cesárea, la causa fue una embolia de líquido amniótico.

Okula señaló que todo ocurrió tan rápido que la vida de su esposa se fue en cuestión de minutos sin que se pudiera hacer mucho por salvarla. "No hay tratamiento. No hay forma de diagnosticarla", lamentó el hombre que agregó que las complicaciones iniciaron desde el momento en que el parto arrancó y Hailey Okula enfrentó cada uno de los obstáculos con gran valentía. Pero todo tuvo un desenlace lamentable.

¿Quién era Hailey Okula?

Hailey Okula era una querida enfermera de sala de urgencias en Los Ángeles. Se hizo popular en las redes sociales por compartir tips y curiosidades en la vida de un profesional de la salud. Sin embargo, lo que cautivó a su público fue la hermosa relación que tenía con su esposo Matthew Okula y el esfuerzo que ambos hacían por convertirse en padres; especialmente luego de que ella fue diagnosticada con infertilidad.

A través de diferentes videos, luego de su diagnóstico, Okula compartió con sus seguidores que se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro. Registró todo el proceso, con lo bueno y lo malo, recibiendo el apoyo de miles de seguidores de todo el mundo que esperaban que la mujer lograra cumplir su sueño. Por fortuna, el tratamiento fue efectivo y la enfermera anunció con gran emoción su embarazo en las plataformas digitales.

"Hailey enfrentó cada obstáculo con tanto coraje y amor; a pesar de que su cuerpo sufrió tanto, nunca flaqueó. Nunca olvidaré el momento en que me derrumbé, disculpándome por el impacto que el proceso le causaría. Me abrazó la cara, me miró a los ojos y dijo: 'Somos un equipo y juntos superaremos esto'", recordó su esposo, quien la acompañó en todo el proceso.

¿Qué pasó con el bebé?

Crew es el nombre del primogénito de la familia Okula, quien tan solo pudo estar unos minutos en los brazos de su madre. "Ella dijo algo porque vio lo grande que era y tenía una lágrima en la cara que yo le sequé", señaló el viudo y detalló también que "su tiempo con nosotros se vio trágicamente truncado, el amor de Hailey por Crew era infinito, mucho antes de que él llegara a este mundo. Habría sido una madre increíble. Su espíritu, valentía y amor vivirán en nuestro hijo y en todas las personas cuyas vidas tocó".

